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Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Sudan için toplanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 18:30 | Son Güncelleme

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat: - "Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, Sudan'daki mevcut durumu değerlendirmek için yarın toplanacak"

Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyi, Sudan'da güvenlik güçlerinin pazartesi günü başkentte göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü geçmesinin ardından bu ülkedeki mevcut durumu değerlendirmek üzere toplanma kararı aldı.

AfB Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, Twitter hesabından, "Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, Sudan'daki mevcut durumu değerlendirmek için yarın toplanacak." açıklamasını yaptı.

Özel elçisinin Sudan'ın başkenti Hartum'a gittiğini dile getiren Mahamat, Sudan'da yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ve ülkedeki tüm partilerle görüştüklerini kaydetti.

- Sudan'daki olaylar

Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı. Sudan Doktorlar Komitesine göre, olayda en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamıştı. Böylece 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Birliği Sudan

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