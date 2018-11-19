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Afrika Birliği, Cumhurbaşkanı Bongo için Gabon'a heyet gönderecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 03:38 | Son Güncelleme

Afrika Birliği: - "Komisyon Başkanı Musa Faki Muhammed, Gabon Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumuyla ilgili bazı gelişmelerden endişe duyuyor"

Afrika Birliği'nden (AU), 24 Ekim'de Suudi Arabistan'daki hastaneye kaldırılan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun sağlık durumuyla ilgili bazı gelişmelerden endişe duyulduğu belirtilerek, ülkeye bu hafta uzman heyet gönderileceği bildirildi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, "AU Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Gabon Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumuyla ilgili bazı gelişmelerden endişe duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, başkent Libreville'ye gönderilecek heyetin Bongo'nun sağlığı ve ülkedeki siyasi durumla ilgili "bilgi edineceği" kaydedildi.

"Gabon'un tüm siyasi aktörleri ve kurumları, ülkenin birliğini, huzurunu ve istikrarını korumak için çabalarını sorumluluklarıyla birleştirmelidir." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, AU'nun ülkedeki anayasal düzene sıkı sıkıya bağlı olduğu vurgulandı.

- Cumhurbaşkanı'nın görevi geçici olarak yardımcısına verildi

Cumhurbaşkanı Bongo'nun sağlık durumunun belirsizliğini koruması nedeniyle geçen hafta Başbakan Emmanuel Issoze Ngondet'in isteğiyle Anayasa Mahkemesi, anayasanın 13. maddesine yaptığı eklemeyle Bongo'nun bazı görevlerini geçici olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Pierre-Claver Maganga Moussavou'ya vermişti.

Bongo'nun görevlerinin bir kısmını geçici olarak üstlenen yardımcısı Moussavou, Başbakan Ngondet'in bildirdiği gündemle toplanacak Bakanlar Kuruluna başkanlık edecek.

Mahkemenin bu kararıyla anayasaya göre cumhurbaşkanının yokluğunda, senato başkanının geçici cumhurbaşkanı göreviyle 30 ile 60 gün arasında cumhurbaşkanı seçimini düzenlemesinin önüne geçilmiş oldu.

- Bongo'nun felç geçirdiği veya öldüğü iddia edilmişti

Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'den bu yana kameralar karşısına çıkmayan Bongo'nun sağlık durumuyla ilgili medyada farklı iddialar yer almıştı.

Uluslararası medya, Bongo'nun felç geçirdiğini veya öldüğünü öne sürmüştü. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ike Ngouoni, Cumhurbaşkanı'nın son aylardaki yoğun programı nedeniyle aşırı halsizlik yüzünden Riyad'da hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

Ngouoni, ciddi rahatsızlık geçiren Bongo'nun iyileşmeye ve tüm fiziksel yetilerini geri kazanmaya başladığını duyurmuştu.

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