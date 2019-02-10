Afrika Birliği Dönem Başkanlığı Mısır’a geçti

ADDİS ABABA (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Afrika Birliğinin her yıl başka bir ülkeye devrettiği, simgesel öneme sahip dönem başkanlığı koltuğunun sahibi oldu.

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düzenlenen 32. Afrika Birliği Liderler Zirvesi’nde konuşan Sisi, Afrika’da ekonomik entegrasyonun sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Sisi ayrıca, kıtadaki tüm çabalara rağmen çatışmaların sürdüğünü hatırlatarak, terör zehrinin ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Her yıl Afrika’nın beş farklı bölgesinden rotasyon usulüyle ve üye ülkelerin en az üçte ikisinin mutabakatıyla seçilen dönem başkanları, birliğin yılda iki kere yaptığı zirvelere başkanlık etmenin yanı sıra uluslararası forumlarda birliği temsil ediyor.

- Af Örgütünden Sisi uyarısı

Öte yandan, Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), cuma günü yaptığı açıklamada, Sisi’nin, Afrika Birliği Dönem Başkanlığı koltuğuna oturmasının birliğin insan haklarına bağlılığını zayıflatmaması gerektiği uyarısında bulundu.