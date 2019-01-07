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Afrika Birliği Gabon’daki darbe girişimini kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 12:58 | Son Güncelleme

Afrika Birliği Gabon’daki darbe girişimini kınadı

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği, Gabon’da yaşanan askeri darbe girişimini kınadı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Afrika Birliği, Gabon’da bu sabah yaşanan darbe girişimini güçlü şekilde kınamaktadır.” ifadesini kullandı.

Muhammed ayrıca Birliğin bütün anayasaya aykırı iktidar değişimlerini tümden reddettiğini hatırlattı.

Ülkede bu sabah ulusal radyoyu ele geçiren bir grup asker, darbe girişiminde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Birliği darbe Gabon

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