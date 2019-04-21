Afrika Birliği, geçiş döneminde Sudan'a destek olmaya hazır

HARTUM (AA) - Afrika Birliği, geçiş sürecinin güvenliğinin sağlanması ve sivil bir hükümetin kurulması için Sudan'la birlikte çalışmaya hazır olduğunu açıkladı.

Askeri Geçiş Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki, başkent Hartum'da Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.

Ülkede yaşanan siyasi krizin tarafları arasında bazı anlaşmazlıkların bulunduğuna ve bunların çözümü için daha fazla çabaya ihtiyaç olduğuna işaret eden Faki, "Geçiş sürecinin güvenliğinin sağlanması ve sivil bir hükümetin kurulması için Sudan'la birlikte çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Sudan'ı, Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi'nin talebi doğrultusunda ziyaret ettiğini aktaran Faki, bu kapsamda Askeri Geçiş Konseyi Siyasi Komitesi, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiğini kaydetti.

Ziyaretle, tüm tarafları dinleyerek siyasi ve toplumsal güçlerle silahlı kuvvetler ve Askeri Konsey arasında mutabakata varılmasını amaçladığını dile getiren Faki, ziyaretin sonucuyla ilgili Barış ve Güvenlik Konseyi'ne rapor sunacağını dile getirdi.