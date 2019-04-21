HABER

Afrika Birliği, geçiş döneminde Sudan'a destek olmaya hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 20:38 | Son Güncelleme

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki: - "Geçiş sürecinin güvenliğinin sağlanması ve sivil bir hükümetin kurulması için Sudan'la birlikte çalışmaya hazırız"

HARTUM (AA) - Afrika Birliği, geçiş sürecinin güvenliğinin sağlanması ve sivil bir hükümetin kurulması için Sudan'la birlikte çalışmaya hazır olduğunu açıkladı.

Askeri Geçiş Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki, başkent Hartum'da Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.

Ülkede yaşanan siyasi krizin tarafları arasında bazı anlaşmazlıkların bulunduğuna ve bunların çözümü için daha fazla çabaya ihtiyaç olduğuna işaret eden Faki, "Geçiş sürecinin güvenliğinin sağlanması ve sivil bir hükümetin kurulması için Sudan'la birlikte çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Sudan'ı, Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi'nin talebi doğrultusunda ziyaret ettiğini aktaran Faki, bu kapsamda Askeri Geçiş Konseyi Siyasi Komitesi, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiğini kaydetti.

Ziyaretle, tüm tarafları dinleyerek siyasi ve toplumsal güçlerle silahlı kuvvetler ve Askeri Konsey arasında mutabakata varılmasını amaçladığını dile getiren Faki, ziyaretin sonucuyla ilgili Barış ve Güvenlik Konseyi'ne rapor sunacağını dile getirdi.

Nijerya'nın Afrika Birliği Daimi Temsilcisi ve Addis Ababa Büyükelçisi Bankole Adeoye, 15 Nisan'da Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren 15 gün içerisinde yönetimin sivil bir hükümete devredilmesini talep ediyoruz. Bu yapılmazsa Sudan'ın Afrika Birliği üyeliği otomatik olarak askıya alınacak." ifadesini kullanmıştı.

Sudan'da 19 Aralık’ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi ve başkentteki ordu karargahı önünde yoğun katılımlı gösterilerin ardından ordunun 11 Nisan Perşembe günü yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu. Ancak bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

PARTNERBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınızBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınız
Genç Muhafızlar ‘Hafızlık’ Türkiye finalinde yarıştıGenç Muhafızlar ‘Hafızlık’ Türkiye finalinde yarıştı
MSB'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması!MSB'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrika Birliği Sudan

En Çok Okunan Haberler

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

Küvette çıplak duş alırken fotoğraflarını çekip...

Küvette çıplak duş alırken fotoğraflarını çekip...

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

MSB'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması!

Meral Akşener'den saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Akşener'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret!

Konya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Konya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Başsavcılık, Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili soruşturma başlattı

Başsavcılık soruşturma başlattı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.