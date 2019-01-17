Afrika Birliği KDC'de dış müdahaleye karşı uyardı

ADDİS ABABA (AA) - Ruanda Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Dönem Başkanı Paul Kagame, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) seçimlerin yabancı ülkelerin müdahalesi olmadan barışçıl şekilde karara bağlanmasını istediklerini söyledi.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğuna (SADC) üye ülkelerin liderleri ve Afrika Birliği temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda konuşan Kagame, Afrika Birliği üyesi ülkelerin bölgede yaşanan hadiselere doğrudan çözüm üretememesinin kıtada yabancıların müdahalelerine kapı araladığını dile getirdi.

Toplantıyla ayrıca ülkede yaşananlara ilişkin ortak bir anlayışa sahip olma bilinci yaratmak istediklerini ifade eden Kagame, "KDC'de bazıları resmi bile olmayan gözlemciler farklı farklı açıklamalar yapıyor." diye konuştu.

Tüm taraflara demokrasiyi koruma çağrısında bulunan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ise barışçıl yollarla güç değişiminin sağlanması halinde bunun Kongo halkının yararına olacağını hatırlattı.

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