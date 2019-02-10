HABER

Afrika Birliği "Krallar Kralı"nın heykelini dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 13:39 | Son Güncelleme

Afrika Birliğinin ilk başkanı ve son Etiyopya İmparatoru Haile Selassie’nin anısı, birlik binasında açılan heykelle ölümsüzleştirildi - "Krallar Kralı" ünvanıyla anılan İmparator Selassie, dünyadaki yaklaşık 1 milyon Rasta tarafından "mesih" olarak görülüyor

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği, Etiyopya’daki genel merkez binasına örgütün kurucularından Etiyopya’nın son İmparatoru Haile Selassie’nin heykelini dikti.

Afrika Birliğinin (AfB) öncülü Afrika Birliği Örgütünün (ABÖ) ilk başkanı Haile Selassie’nin heykeli, 32. Afrika Birliği Liderler Zirvesi için ülkede bulunan çok sayıda Afrikalı liderin katılımıyla açıldı.

Heykelin örtüsünü Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ve Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo birlikte açtı.

Yaklaşık 44 yıl tahtta kalan ve komünist Derg cuntası tarafından devrilen Selassie, sadece Etiyopya ve Afrika’da değil dünyadaki tüm siyahlar tarafından yakından tanınan bir isim.

Ülkesinde “Krallar Kralı (negusa nagast)" unvanıyla anılan ve kimilerine göre "mesih", kimilerine göre de Pan-Afrikanizm’in sembol ismi olan Selassie, yüzyıllar boyunca bağımsızlığını korumayı başaran büyük bir imparatorluğun başındaki son liderdi.

1960'larda Afrika ülkelerinin birlik olmasını savunan ve farklı ülkelerden müteşekkil iki farklı grup olan Kazablanka ve Monrovia bloklarının birleşmesinde önemli rol oynayan Selassie, 1963'te Afrika Birliği Örgütünün kurulmasına öncülük etti.

Dedesinin heykeline ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Haile Selassie’nin torunlarından Prens Beedemariam Makonnen, duygularını “Muazzam şekilde mutluyuz. Bu mutluluk kelimelerle anlatılamaz.” sözleriyle anlattı.

Makonnen, anıtın, Selassie’nin, Afrika Birliği Örgütünün temel taşlarından biri olduğunun ve sömürge karşıtı mücadeleyi yaymada öncülük eden örgütün kurulmasında gösterdiği diplomatik beceri ve bilgeliğinin de kabul edilmesi anlamı taşıdığını söyledi.

- Mesih olduğuna inanılıyor

Selassie’yi mesih olarak gören Rastalardan biri olan 54 yaşındaki Sydney Salmon ise “Ben Jamaika’dan yurduna dönmüş bir reggae sanatçısıyım. Son 7 senedir yaşayan tanrı Haile Selassie tarafından birleştirilen ve yaratılan Etiyopya’da yaşıyorum.“ diye konuştu.

Salmon ayrıca “Biz Rastalar olarak çok mutluyuz çünkü Afrika sonunda İmparator Haile Selassie’nin sömürgeleştilmiş Afrika’ya, Jamaika’ya ve dünyaya yaptığı büyük katkının farkına vardı. Bizler Jah’ın (tanrı) insanları olarak uzun süredir bugünü bekliyorduk.” ifadelerini kullandı.

Rasta inancının takipçileri, siyahilerin Afrika'ya dönmesini savunan Jamaikalı aktivist Marcus Garvey'in peygamber, Selassie'nin mesih olduğuna inanıyor.

İnançlarına göre Etiyopya’yı vadedilmiş topraklar olarak gören Rastalar, mesihin tekrar dünyaya dönerek yeryüzünde bir cennet inşa edeceğini, buranın da Afrika olacağını savunuyor.

İmparator Selassie tarafından 1948 yılında Afrika'ya dönmek isteyenler için inşa edilen Etiyopya’nın Şaşamenya kasabasında ise bugün yaklaşık 200 Rasta aile yaşıyor.

Dünya genelinde Rastafaryanizm'in bir milyondan fazla inanını bulunuyor.

Duyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymişDuyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymiş
Leyla'nın mezarına gelinlik örten dayısı: Hayallerini gerçekleştiremeden melek olduLeyla'nın mezarına gelinlik örten dayısı: Hayallerini gerçekleştiremeden melek oldu
Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nün kurucu Cenap Tezer, yaşamını yitirdiDibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nün kurucu Cenap Tezer, yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrika Birliği Etiyopya Haile Selassie heykel

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...

Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...

Kartal'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Kartal'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Rus ve Ukraynalı 66 kadın için karar verildi! Hepsi aynı yerden kurtarıldı...

Hepsi aynı yerden kurtarıldı... 66 kadın için karar verildi!

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Kırklareli'nde şaşırtan görüntü... İzleyenler hayran kaldı

Kırklareli'nde şaşırtan görüntü... İzleyenler hayran kaldı

Bursa'da kar maskeli cinayette kan donduran ifadeler: Uyuşturucunun etkisinde robota dönmüştüm...

Kar maskeli cinayette kan donduran ifadeler: Robota dönmüştüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.