ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği, Etiyopya’daki genel merkez binasına örgütün kurucularından Etiyopya’nın son İmparatoru Haile Selassie’nin heykelini dikti.

Afrika Birliğinin (AfB) öncülü Afrika Birliği Örgütünün (ABÖ) ilk başkanı Haile Selassie’nin heykeli, 32. Afrika Birliği Liderler Zirvesi için ülkede bulunan çok sayıda Afrikalı liderin katılımıyla açıldı.

Heykelin örtüsünü Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ve Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo birlikte açtı.

Yaklaşık 44 yıl tahtta kalan ve komünist Derg cuntası tarafından devrilen Selassie, sadece Etiyopya ve Afrika’da değil dünyadaki tüm siyahlar tarafından yakından tanınan bir isim.

Ülkesinde “Krallar Kralı (negusa nagast)" unvanıyla anılan ve kimilerine göre "mesih", kimilerine göre de Pan-Afrikanizm’in sembol ismi olan Selassie, yüzyıllar boyunca bağımsızlığını korumayı başaran büyük bir imparatorluğun başındaki son liderdi.

1960'larda Afrika ülkelerinin birlik olmasını savunan ve farklı ülkelerden müteşekkil iki farklı grup olan Kazablanka ve Monrovia bloklarının birleşmesinde önemli rol oynayan Selassie, 1963'te Afrika Birliği Örgütünün kurulmasına öncülük etti.