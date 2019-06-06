HABER

Afrika Birliği Sudan'ın Üyeliğini Askıya Aldı

06.06.2019 18:02 | Son Güncelleme

Sudan'da askeri yönetimin demokrasi yanlısı protestoculara sert müdahalesinin ardından Afrika Birliği, ülkenin üyeliğini askıya aldı. Birlik'ten yapılan açıklamada bu durumun Sudan'daki askeri yönetim sivil hükümete devredilinceye kadar devam edeceği belirtiliyor

Afrika Birliği Sudan'ın Üyeliğini Askıya Aldı

Afrika Birliği, Sudan’da protestoculara yapılan sert müdahalenin ve çok sayıda kişinin ölmesinin ardından ülkeyi birlik genelindeki tüm faaliyetlerden men ederek üyeliğini askıya aldı. Birlik, bunun askeri yönetimin yetkilerini sivil hükümete devredinceye kadar devam edeceğini açıkladı.

Sudan’da Pazartesi günü başlayan şiddet olaylarının ardından resmi ölü sayısı 61 olarak açıklandı.

Sudan’da demokrasi yanlısı liderler Perşembe günü sivil itaatsizlik kampanyalarını iktidardaki askeri konsey çekilinceye ve protestocuların ölümüne neden olanlar yargılanıncaya kadar sürdürecekleri sözü verdi. Öte yandan, başkent Hartum’da çok sayıda güvenlik görevlisinin varlığı yeni gösteriler yapılmasını da zorlaştırıyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada kayda geçen 61 ölümden 52’sinin başkent Hartum’da meydana geldiği, bunların ateşli silahlarla ölen 49 sivil ve bıçak darbesiyle ölen üç güvenlik görevlisi oldukları, kalanlarınsa farklı eyaletlerden olduğu belirtildi. Muhaliflerle bağlantılı sağlık görevlileriyse ölü sayısını 108 olarak açıkladı.

Pazartesi günü Hartum’daki askeri yönetimin önünde oturma eylemi yapan protestocuların güvenlik güçlerince dağıtılmasıyla şiddet olayları yaşanmış, çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Sudan’ın başka bölgelerinde 13 kent ve kasabada düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahale etmesiyle cinayet ve tecavüzler yaşanmıştı.

Ülkedeki sendika gruplarını çatısı altında toplayan Sudanlı Profesyoneller Derneği, aylarca süren protesto gösterileriyle otokrat devlet başkanı Ömer El Beşir’in Nisan ayında ordu tarafından devrilmesine neden olmuştu. Dernek, ordunun sivil halka baskı uygulamasına karşılık olarak halktan ana yolları ve köprüleri kapatarak ülke genelinde kamu yaşantısını felç etmeleri çağrısı yapmıştı.

Dernek Facebook’tan yaptığı açıklamada ‘‘Her ne kadar ordu bizi sürükleyerek şiddet olaylarının içine çekmeye çalışsa da başarımız tamamen barışçıl eylemler yapabilmemizden kaynaklanmaktadır’’ ifadelerini kullandı.

Başkent sokaklarında Ömer El Beşir’in 2000’li yıllarda Darfur’da yaşanan ayaklanmayı sonlandırmak için kullandığı ve adı soykırım olaylarına karışan Cancevid militanlarından oluşan RSF adlı paramiliterlere ait yüzlerce araç görüldü.

İktidardaki askeri konseyin lideri General Abdul Fettah Burhan son olarak protestocu liderlerle görüşmelerin yeniden başlaması çağrısı yaptı. Ancak protestocular, askerler sokakta insanları öldürürken generallerin görüşmeler konusunda ciddiye alınamayacağını söylüyor ve görüşme taleplerini reddediyor.

Pazartesi günkü baskı operasyonunun başlamasından önce ordu ve protestocu liderler haftalarca ülkeyi seçimlere kadar yönetecek geçiş konseyinin kurulması için görüşmeler yürütmüştü.

Ancak Pazartesi günkü olayların ardından ordu görüşmeleri durdurmuş ve anlaşmaları iptal etmişti. Ayrıca ordunun bir hükümet kurarak yedi ila dokuz ay içinde seçime gideceği açıklandı.

Öte yandan Rusya ülkeye yönelik yabancı müdahalenin kabul edilemez olduğu açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu masası başkanı Mikhail Bogdanov, Rus diplomatların Sudan’da muhaliflerin de dahil olduğu taraflarla görüşme halinde olduğunu bildirdi.

Uluslararası Af Örgütü’yse Sudan’da yaşanan olayların ardından iktidardaki orduya karşı uluslararası müdahale çağrısı yaptı.

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
6 Haziran Amerikan Basınından Özetler6 Haziran Amerikan Basınından Özetler
HDP’den İstanbul’da CHP’ye Yeniden Destek SinyaliHDP’den İstanbul’da CHP’ye Yeniden Destek Sinyali
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

'Suudi Arabistan Çin'in yardımıyla füze programını hızlandırdı' iddiası

'Suudi Arabistan Çin'in yardımıyla füze programını hızlandırdı' iddiası

Bavuldaki ceset böyle çıkarıldı! 'Hayatımda ilk kez böyle bir vahşet görüyorum'

Bavuldaki ceset böyle çıkarıldı! 'Hayatımda ilk kez böyle bir vahşet görüyorum'

Trump korkuttu: Savaş olasılığı her zaman var

Trump korkuttu: Savaş olasılığı her zaman var

Kilise liderine ABD'de çocuğa tecavüz suçlaması

Kilise liderine ABD'de çocuğa tecavüz suçlaması

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.