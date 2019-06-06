Afrika Birliği Sudan'ın Üyeliğini Askıya Aldı

Afrika Birliği, Sudan’da protestoculara yapılan sert müdahalenin ve çok sayıda kişinin ölmesinin ardından ülkeyi birlik genelindeki tüm faaliyetlerden men ederek üyeliğini askıya aldı. Birlik, bunun askeri yönetimin yetkilerini sivil hükümete devredinceye kadar devam edeceğini açıkladı.
Sudan’da Pazartesi günü başlayan şiddet olaylarının ardından resmi ölü sayısı 61 olarak açıklandı.
Sudan’da demokrasi yanlısı liderler Perşembe günü sivil itaatsizlik kampanyalarını iktidardaki askeri konsey çekilinceye ve protestocuların ölümüne neden olanlar yargılanıncaya kadar sürdürecekleri sözü verdi. Öte yandan, başkent Hartum’da çok sayıda güvenlik görevlisinin varlığı yeni gösteriler yapılmasını da zorlaştırıyor.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada kayda geçen 61 ölümden 52’sinin başkent Hartum’da meydana geldiği, bunların ateşli silahlarla ölen 49 sivil ve bıçak darbesiyle ölen üç güvenlik görevlisi oldukları, kalanlarınsa farklı eyaletlerden olduğu belirtildi. Muhaliflerle bağlantılı sağlık görevlileriyse ölü sayısını 108 olarak açıkladı.
Pazartesi günü Hartum’daki askeri yönetimin önünde oturma eylemi yapan protestocuların güvenlik güçlerince dağıtılmasıyla şiddet olayları yaşanmış, çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Sudan’ın başka bölgelerinde 13 kent ve kasabada düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahale etmesiyle cinayet ve tecavüzler yaşanmıştı.
Ülkedeki sendika gruplarını çatısı altında toplayan Sudanlı Profesyoneller Derneği, aylarca süren protesto gösterileriyle otokrat devlet başkanı Ömer El Beşir’in Nisan ayında ordu tarafından devrilmesine neden olmuştu. Dernek, ordunun sivil halka baskı uygulamasına karşılık olarak halktan ana yolları ve köprüleri kapatarak ülke genelinde kamu yaşantısını felç etmeleri çağrısı yapmıştı.
Dernek Facebook’tan yaptığı açıklamada ‘‘Her ne kadar ordu bizi sürükleyerek şiddet olaylarının içine çekmeye çalışsa da başarımız tamamen barışçıl eylemler yapabilmemizden kaynaklanmaktadır’’ ifadelerini kullandı.
Başkent sokaklarında Ömer El Beşir’in 2000’li yıllarda Darfur’da yaşanan ayaklanmayı sonlandırmak için kullandığı ve adı soykırım olaylarına karışan Cancevid militanlarından oluşan RSF adlı paramiliterlere ait yüzlerce araç görüldü.
İktidardaki askeri konseyin lideri General Abdul Fettah Burhan son olarak protestocu liderlerle görüşmelerin yeniden başlaması çağrısı yaptı. Ancak protestocular, askerler sokakta insanları öldürürken generallerin görüşmeler konusunda ciddiye alınamayacağını söylüyor ve görüşme taleplerini reddediyor.
Pazartesi günkü baskı operasyonunun başlamasından önce ordu ve protestocu liderler haftalarca ülkeyi seçimlere kadar yönetecek geçiş konseyinin kurulması için görüşmeler yürütmüştü.
Ancak Pazartesi günkü olayların ardından ordu görüşmeleri durdurmuş ve anlaşmaları iptal etmişti. Ayrıca ordunun bir hükümet kurarak yedi ila dokuz ay içinde seçime gideceği açıklandı.
Öte yandan Rusya ülkeye yönelik yabancı müdahalenin kabul edilemez olduğu açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu masası başkanı Mikhail Bogdanov, Rus diplomatların Sudan’da muhaliflerin de dahil olduğu taraflarla görüşme halinde olduğunu bildirdi.
Uluslararası Af Örgütü’yse Sudan’da yaşanan olayların ardından iktidardaki orduya karşı uluslararası müdahale çağrısı yaptı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum