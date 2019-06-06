Afrika Birliği Sudan'ın Üyeliğini Askıya Aldı

Afrika Birliği, Sudan’da protestoculara yapılan sert müdahalenin ve çok sayıda kişinin ölmesinin ardından ülkeyi birlik genelindeki tüm faaliyetlerden men ederek üyeliğini askıya aldı. Birlik, bunun askeri yönetimin yetkilerini sivil hükümete devredinceye kadar devam edeceğini açıkladı.

Sudan’da Pazartesi günü başlayan şiddet olaylarının ardından resmi ölü sayısı 61 olarak açıklandı.

Sudan’da demokrasi yanlısı liderler Perşembe günü sivil itaatsizlik kampanyalarını iktidardaki askeri konsey çekilinceye ve protestocuların ölümüne neden olanlar yargılanıncaya kadar sürdürecekleri sözü verdi. Öte yandan, başkent Hartum’da çok sayıda güvenlik görevlisinin varlığı yeni gösteriler yapılmasını da zorlaştırıyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada kayda geçen 61 ölümden 52’sinin başkent Hartum’da meydana geldiği, bunların ateşli silahlarla ölen 49 sivil ve bıçak darbesiyle ölen üç güvenlik görevlisi oldukları, kalanlarınsa farklı eyaletlerden olduğu belirtildi. Muhaliflerle bağlantılı sağlık görevlileriyse ölü sayısını 108 olarak açıkladı.