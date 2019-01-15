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Afrika Birliği Zirvesi’nin gündemi mülteciler olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 12:56 | Son Güncelleme

Afrikalı liderler, şubat ayında Etiyopya’da yapılacak zirvede zorla yerinden edilme sorununu ve çözüm yollarını masaya yatıracak

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği, bu dönem düzenlenecek zirvede kıtada yaygın olarak görülen mültecilik ve zorla yerinden edilme sorunlarını tartışacak.

Afrika Birliği Daimi Temsilciler Komitesi, şubat ayında düzenlenecek 32. Afrika Birliği Zirvesi’ndeki gündem maddelerini tartışmak için Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da bir araya geldi.

Komite toplantısının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Afrika Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey, bu dönemki zirvenin ana maddesinin yerinden edilme sorunu olacağını hatırlattı.

Quartey,
Afrika Birliği’nin mevcut durumu değiştirmek için yapacağı çok fazla şey olduğunu aktararak “İç savaşlar yüzünden çok sayıda Afrikalı yerinden edilmiş durumda.” dedi.

Bu ciddi problemin aşılmasının temelinde iyi yönetimin yattığını dile getiren Quartey, ayrıca, Afrika Birliği'nin kendi kendine yeter bir mali yapıya sahip olması için başlattığı reform çalışmasının da zirvenin önemli maddelerinden olacağını belirtti.

Bu dönem “Mülteciler, Ülkesine Dönenler ve Ülke İçinde Yerinden Olanlar: Afrika’da Zorla Yerinden Edilmeye Yönelik Kalıcı Çözümler” temasıyla yapılacak zirveye kıtadan çok sayıda liderin katılacağı öngörülüyor.

Zirvede bunların yanı sıra Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame’nin boşaltacağı Afrika Birliği Başkanlığı koltuğuna yeni bir liderin seçilmesi bekleniyor.

Zirve, 10-11 Şubat tarihleri arasında Etiyopya'da yapılacak.

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