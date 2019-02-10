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Afrika Birliğinden Libya için çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 22:49 | Son Güncelleme

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Libya’daki krizin çözülmesi için uluslararası bir konferans düzenlenmesi çağrısı yaptı.Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da başlayan 32.

Afrika Birliğinden Libya için çağrı

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Libya’daki krizin çözülmesi için uluslararası bir konferans düzenlenmesi çağrısı yaptı.
Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da başlayan 32. Afrika Birliği Liderler Zirvesi’nin açılışında konuşan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Libya’da çatışmanın, tüm girişimlere rağmen, son bulmadığına işaret etti. Muhammed, “Libya’daki sorunun kapsamlı şekilde ele alınması ve ortak bir çaba gösterilmesi için uluslararası bir konferans çağrısında bulunuyoruz” dedi. Arap ve Afrika ülkelerine bu konuda daha fazla görev düştüğünün altını çizen Muhammed, önümüzdeki aylarda bir Afrika-Arap ülkeleri arasında zirve yapılacağını açıkladı.
Libya’da Muammer Kaddafi’ye karşı ayaklanmalar çıkmış, NATO müdahalesinin ardından Kaddafi rejimi sona ermişti. Fakat siyasi tarafların sebep olduğu istikrarsızlık, başarısızlıklar ve silahlı gruplar sebebiyle ülkede 7 yıldır iç savaş bitmedi.

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