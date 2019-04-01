Afrika Birliği'nden Libya'ya uzlaşı konferansı teklifi

TRABLUS (AA) - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki'nin, Libya krizinin çözümü için ulusal uzlaşı konferansı düzenlenmesi teklifinde bulunduğu belirtildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın, Faki liderliğindeki Afrika Birliği heyetiyle başkent Trablus'ta gerçekleştirdiği toplantının ardından Başkanlık Konseyi'nden yazılı açıklama yapıldı.

Faki'nin Libya sorununun çözümü için kendisine ulusal uzlaşı konferansı düzenlenmesi teklifinde bulunduğunu ifade eden Serrac, Libyalıları bir araya getirecek her buluşmaya ilkesel olarak sıcak baktığını belirtti.

Ulusal uzlaşı konferansının Birleşmiş Milletler (BM) şemsiyesi altında olması temennisinde bulunan Serrac, Libya'daki krize çözüm bulunmasının zamanı geldiğini kaydetti ve tüm Libyalıların ülkenin menfaatini her şeyin üstünde tutması gerektiğini vurguladı.

Açıklamaya göre, Libya konusunda kararı Libyalıların vermesinin önemine değinen Faki, bu ülkeye yapılan dış müdahalelerin krizi daha da karmaşık ve içinden çıkılmaz hale getirdiğini savundu.