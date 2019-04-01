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Afrika Birliği'nden Libya'ya uzlaşı konferansı teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 23:17 | Son Güncelleme

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki, Libya krizinin çözümü için UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'a ulusal uzlaşı konferansı düzenlenmesi teklifi götürdü

TRABLUS (AA) - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki'nin, Libya krizinin çözümü için ulusal uzlaşı konferansı düzenlenmesi teklifinde bulunduğu belirtildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın, Faki liderliğindeki Afrika Birliği heyetiyle başkent Trablus'ta gerçekleştirdiği toplantının ardından Başkanlık Konseyi'nden yazılı açıklama yapıldı.

Faki'nin Libya sorununun çözümü için kendisine ulusal uzlaşı konferansı düzenlenmesi teklifinde bulunduğunu ifade eden Serrac, Libyalıları bir araya getirecek her buluşmaya ilkesel olarak sıcak baktığını belirtti.

Ulusal uzlaşı konferansının Birleşmiş Milletler (BM) şemsiyesi altında olması temennisinde bulunan Serrac, Libya'daki krize çözüm bulunmasının zamanı geldiğini kaydetti ve tüm Libyalıların ülkenin menfaatini her şeyin üstünde tutması gerektiğini vurguladı.

Açıklamaya göre, Libya konusunda kararı Libyalıların vermesinin önemine değinen Faki, bu ülkeye yapılan dış müdahalelerin krizi daha da karmaşık ve içinden çıkılmaz hale getirdiğini savundu.

Afrika Birliği'nin söz konusu teklifinin haricinde BM Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL), 20 Eylül 2017'de açıkladığı üç maddelik çözüm planı doğrultusunda nisan ayında da bir ulusal diyalog formu düzenlenmesi planlanıyor.

UNSMIL'ın çözüm planı "2015'teki Suheyrat Siyasi Anlaşması'nın değiştirilmesi, 2018'de cumhurbaşkanlığı ile parlamento seçimlerinin yapılması ve ulusal düzeyde bir diyalog forumu düzenlenmesini" öngörüyor.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame iki hafta önce yaptığı açıklamada, söz konusu forumun 14-16 Nisan'da Libya'nın Gadamiş kentinde düzenleneceğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Fayiz es-Serrac

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