Afrika Birliğinden Sudan açıklaması

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Sudan'ın başkenti Hartum'da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protestoculara ateş açmasını kınadı.

Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Yaşanan olayları şiddetle kınıyoruz. Olayların araştırılması ve faillerin tespit edilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Askeri Konseyin halkı koruması gerektiğini vurgulayan Muhammed, ülkede acilen müzakerelere dönülmesi gerektiğini kaydetti.

Sudan ordusunun, başkent Hartum'daki karargah önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka sabah saatlerindeki müdahalesinde 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Sudan'daki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konseye görevi bırakma çağrısı yapmıştı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordu 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış, böylece 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiği konusunda askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

