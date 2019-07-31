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Afrika Birliği’nden Sudan’daki sivil ölümlerine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 00:12 | Son Güncelleme

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed: - “Taraflar acil şekilde ülkeye sivil yönetimi getirecek geçiş dönemi görüşmelerini nihayete erdirmek zorunda”

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Sudan’da 5 protestocunun güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Muhammed, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, El Ubeyd kentinde aralarında öğrencilerin de olduğu bazı göstericilerin ölümü üzerine büyük bir öfkeye kapıldığını ifade etti.

Barışçıl şekilde toplanma hakkının ve özellikle çocuklar ve tüm vatandaşların güvenliğinin muhafaza edilmesi gerektiğine vurgu yapan Muhammed, “Taraflar acil şekilde ülkeye sivil yönetimi getirecek geçiş dönemi görüşmelerini nihayete erdirmek zorunda.” dedi.

- 5 kişi öldü, 62 kişi yaralandı

Sudan'da askeri yönetim ile muhalif sivil koalisyon arasında, 39 aylık geçiş sürecini başlatacak nihai anlaşmaya dair yapılacak toplantı, koalisyon üyelerinin El Ubeyd kentinde pazartesi günkü protesto eylemlerinde hayatını kaybedenlerin taziyesine gitmesi nedeniyle ertelenmişti.

Kuzey Kurdufan eyaletinde başsavcılık bünyesindeki araştırma komisyonunun, 3 Haziran olaylarında hayatını kaybedenlerle ilgili raporu protesto edilmişti.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesince, çoğunluğu lise öğrencilerinden oluşan kalabalığın üzerine açılan ateş sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 21'i gerçek mermiyle olmak üzere 62 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Muhalefet, olaydan askeri yönetimi sorumlu tutmuş, kentte ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime süresiz ara verilmişti.

Sudan Başsavcılığı bünyesindeki araştırma komisyonunun cumartesi günkü raporunda, 3 Haziran'da ordu karargahı çevresindeki protestocuların dağıtılması emrini Askeri Geçiş Konseyi'nin vermediği, müdahalede 87 kişinin öldüğü, talimatlara uymayan 9 üst düzey askerin de suçlu bulunduğu belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Birliği Sudan

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