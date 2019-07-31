Afrika Birliği’nden Sudan’daki sivil ölümlerine tepki

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Sudan’da 5 protestocunun güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Muhammed, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, El Ubeyd kentinde aralarında öğrencilerin de olduğu bazı göstericilerin ölümü üzerine büyük bir öfkeye kapıldığını ifade etti.

Barışçıl şekilde toplanma hakkının ve özellikle çocuklar ve tüm vatandaşların güvenliğinin muhafaza edilmesi gerektiğine vurgu yapan Muhammed, “Taraflar acil şekilde ülkeye sivil yönetimi getirecek geçiş dönemi görüşmelerini nihayete erdirmek zorunda.” dedi.

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Sudan'da askeri yönetim ile muhalif sivil koalisyon arasında, 39 aylık geçiş sürecini başlatacak nihai anlaşmaya dair yapılacak toplantı, koalisyon üyelerinin El Ubeyd kentinde pazartesi günkü protesto eylemlerinde hayatını kaybedenlerin taziyesine gitmesi nedeniyle ertelenmişti.

Kuzey Kurdufan eyaletinde başsavcılık bünyesindeki araştırma komisyonunun, 3 Haziran olaylarında hayatını kaybedenlerle ilgili raporu protesto edilmişti.