HABER

Afrika Birliği'nden üye ülkelere mali yaptırım kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 21:00 | Son Güncelleme

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed: - "Üyelerin ilk görevi, birliğe mali katkıda bulunmaktır. Afrika Birliği olarak yıllık mali katkılarını ödemeyen ülkelere üyelikten çıkartılmak dahil çeşitli ekonomik yaptırımlar uygulama kararı alındı"

ADDIS ABABA (AA) - Afrika Birliği, mali yükümlülüklerini yerine getiremeyen üye devletlere yaptırım uygulama kararı aldı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 2 günlük "11. Afrika Birliği Zirvesi"nde gazetecilere açıklama yapan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, üye devletlerden beklenen ekonomik desteğin sadece yüzde 50'sinin temin edilebildiğini açıkladı.

Muhammed, "Üyelerin ilk görevi, birliğe mali katkıda bulunmaktır. Afrika Birliği olarak yıllık mali katkılarını ödemeyen ülkelere üyelikten çıkartma dahil çeşitli ekonomik yaptırımlar uygulama kararı alındı." dedi.

- Üye sayısı 6'ya düşürülecek

Zirvede ayrıca Afrika Birliği Komisyonu üye sayısının 8'den 6'ya düşürülmesi ve Afrika'nın Kalkınması İçin Yeni Ortaklık (NEPAD) kurumunun da Afrika Kalkınma Ajansına dönüştürülmesi kararı alındı.

Olağanüstü toplanan 11. Afrika Birliği Zirvesi'nde bir sonraki toplantının ocak ayında yapılması kararlaştırıldı.

PARTNERÜnlü yıldız iç çamaşırıyla çöp atmaya çıkınca...Ünlü yıldız iç çamaşırıyla çöp atmaya çıkınca...
Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı(2)Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı(2)
Trakya Bölge ToplantısıTrakya Bölge Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
11. Afrika Birliği Zirvesi Afrika Birliği

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Aycı'nın düğününe katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Aycı'nın düğününe katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında şuç duyurusu!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında şuç duyurusu!

Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı

Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı

Karakol önünde drift yapan sürücüye ceza yağdı

Karakol önünde drift yapan sürücüye ceza yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Nine'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Nine'yi ziyaret etti

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.