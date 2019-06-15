HABER

Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü başkentte kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 00:02 | Son Güncelleme

Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü başkentte kutlandı

Afrika Birliği'nin kuruluşunun 56. yılı Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Afrika'nın Ankara'daki büyükelçilerinin ev sahipliğinde yapılan "Afrika Günü" etkinliğine büyükelçilerin yanı sıra diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da programa onur konuğu olarak katıldı.

Birliğin kuruluşunu simgeleyen pastanın kesilmesinin ardından toplu fotoğraf çektirildi. Program davetlilere yapılan ikramla sona erdi.

İşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyorİşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyor
'Azerbaycan Ulusal ve Silahlı Kuvvetler Günü', Ankara'da kutlandı'Azerbaycan Ulusal ve Silahlı Kuvvetler Günü', Ankara'da kutlandı
Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildiPendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrika Birliği'nin kuruluşunun 56. yılı Afrika Günü

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi

5 katlı bina tahliye edildi!

Bursa’da korkunç olay! Arkadaşına kurşun yağdırdı

Arkadaşına kurşun yağdırdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması

İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması

Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem!

Marmara Denizi'nde deprem!

Eskişehir'de kanlı infaz! Kahreden haber geldi

Kanlı infaz! Kahreden haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.