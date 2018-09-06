Afrika Boynuzu'nda bölgesel barış için bir adım daha

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya ve Eritre arasındaki tarihi barış anlaşmasının ardından Cibuti ve Eritre’nin de ilişkileri normalleştirme kararı aldığı bildirildi.

Etiyopya, Somali ve Eritreli üst düzey heyeti başkent Cibuti’de kabul eden Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle, ülkesinin sınır anlaşmazlığı yaşadığı Eritre ile ilişkileri yeniden tesis etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Etiyopya Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu, "Uzun bir ayrılık döneminde sonra Cibuti ve Eritre, ilişkileri yeniden tesis etme konusunda anlaştı." ifadesini kullandı.

Eritre Enformasyon Bakanı Yemane Gebremeskel de yine sosyal medya hesabından Cibuti Cumhurbaşkanı Gulle'nin, Eritre ile ilişkileri yeniden tesis etmeye ve uzlaşmaya hazır olduklarını söylediğini duyurdu.

Uzun yıllardır sınır anlaşmazlığı yaşayan ve 2008'de çatışan iki ülke arasındaki normalleşme adımı, Etiyopya ve Eritre’nin temmuz ayında aldığı tarihi barış kararının ardından geldi.

Etiyopya, Eritre ve Somali liderleri dün Eritre'de yaptıkları üçlü zirvede bölgedeki barışı destekleme ve işbirliğini artırma kararı almış, kurdukları ortak komitedeki bakan ve yetkilileri de Cibuti’ye göndermişti.

Etiyopya ve Eritre barışı sonrasında iki ülke arasındaki ticaret yeniden başlamış, büyükelçilikler karşılıklı olarak açılmıştı.

