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Afrika Boynuzu'ndaki üç ülkeden ortak eylem kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2020 09:19 | Son Güncelleme

Afrika Boynuzu'ndaki üç ülkeden ortak eylem kararı

İSTANBUL (AA) - Barışa imza attıktan sonra iş birliğini geliştirmeye çalışan Afrika Boynuzu'ndaki Etiyopya, Eritre ve Somali, 2020 için hazırlanan ortak eylem planını kabul etti.

Eritre'nin başkenti Asmara'da bir araya gelen ülke liderleri, dün akşam son bulan üçlü zirve sonrasında ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, 2018'de imzalanan anlaşmaya atıfta bulunularak, liderlerin "2020 Ortak Hareket Planı'nı" kabul ettikleri ve Afrika Boynuzu'nda yeni bir ittifakın kurulmasını değerlendirme konusunda uzlaşıya vardıkları belirtildi.

Terörizmin yanı sıra insan, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi ortak sorunlara karşı birlikte hareket edileceğinin altı çizilen açıklamada, tüm ülkelerin bölgenin kalkınması için insan ve doğal kaynaklarını seferber etmeyi önceleyeceği vurgulandı.

Etiyopya ve Eritre arasında 2018'de yapılan barışın ardından, Eritre ve Somali de birbirine yakınlaşarak karşılıklı üst düzey ziyaretler yapılmıştı.

Asmara'da Eylül 2018'de düzenlenen Somali, Etiyopya ve Eritre liderler zirvesinde siyasi, güvenlik ve ekonomi alanlarında sürdürülebilir ilişkiler kurulması ve söz konusu ülkelerin vatandaşlarının sınır geçişlerinin kolaylaştırılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

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Afrika Boynuzu'ndaki üç ülke Eritre Etiyopya Somali

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