HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Afrika çitaları Hindistan'ın vahşi doğasında yaşayacak

Afrika çitaları Hindistan'ın vahşi doğasında yaşayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 17:20 | Son Güncelleme

Afrika çitaları Hindistan'ın vahşi doğasında yaşayacak

Hindistan'da soyu tükenen çitaların, Afrika'dan getirilerek doğaya salınması planlanıyor.

BBC'nin haberine göre, Hindistan Yüksek Mahkemesi, Afrika çitalarının "dikkatlice seçilen bir bölgede" vahşi doğaya bırakılabileceği yönünde karar verdi.

Mahkeme, Afrika çitalarının, Hindistan şartlarına uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusunda denemeler yapılması gerektiğini belirtti.

NDTV kanalının haberine göre, çitaları ülkeye geri getirmek için yürütülecek süreçte hayvanların bırakılacağı "ideal bölge"ye, yapılacak uygun araştırmanın ardından bir kurul tarafından karar verilecek.

Kurul, bölgelerin belirlenmesinden hayvanların doğaya bırakılmasına kadar tüm süreci gözlemleyecek ve 4 ayda bir rapor hazırlayacak.

Hükümetin de bu raporlar doğrultusunda, çitaları Namibya gibi Afrika ülkelerinden getirip doğaya salmayı planladığı belirtildi.

Araştırmalar, Hindistan'ın bağımsızlığını kazandığı 1947 yılının ardından çitaların ülkedeki soyunun tükenmeye başladığını ortaya koyuyor.

Dünya üzerinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan çitaların, neredeyse tamamı Afrika'da olmak üzere 7 bin 100 kadar kaldığı sanılıyor.

Bir zamanlar Hindistan'ın bazı bölgelerinde rastlanan ancak halihazırda yalnızca İran'da bulunan Asya çitalarından ise geriye 50 civarında kaldığı biliniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
Klasik ve yeni popüler kedi isimleriKlasik ve yeni popüler kedi isimleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çita Hindistan Yüksek Mahkeme

En Çok Okunan Haberler

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Deprem mesajı sosyal medyayı karıştırdı

Deprem mesajı sosyal medyayı karıştırdı

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Kimseye aldırmadı! Öpücüklere boğdu

Kimseye aldırmadı! Öpücüklere boğdu

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB önündeki 'Yaşam Nöbeti' sona erdi

İBB'nin kararı sonrası eylemlerine son verdiler

Bursa'da 'şap' krizi! Çiftlik karantina altına alındı!

Çiftlik karantina altına alındı!

Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması!

MSB'den flaş açıklama: Karşılık verilecektir

Bahçeli'den Manisa'daki deprem sonrası açıklama

Bahçeli'den Manisa'daki deprem sonrası açıklama

Elazığ depreminde elleriyle kazdığı enkazdan iki yaralı kurtaran Suriyeli Mahmud Kızılay gönüllüsü oldu

Enkazdan iki yaralı kurtarmıştı! Kızılay gönüllüsü oldu

Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

11 Ocak'tan beri kayıp! Her yerde aranıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.