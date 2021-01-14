Afrika'daki gökyüzü adalarında orangutan renkli bir yarasa keşfedildi

Araştırmacıların tehlike altında olduğunu düşündüğü tür, Sahra Altı'ndaki "gökyüzü adaları" diye anılan dağların yarasa çeşitliliği açısından ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi.

Uluslararası Yarasa Koruma Kurumu'ndan araştırmacı Winifred Frick, "İçinde bulunduğumuz yok oluş çağında böyle bir keşif, bir umut ışığı" diye konuştu.

Muhteşem bir hayvan. Parlak, turuncu bir kürkü var. Çok farklı olduğu için daha önce tespit edilmediğini anlayabildik. Bir memeli keşfetmek, çocukluk hayalimdi.

Frick ve Kamerun'daki Maroua Üniversitesi'nden meslektaşları, 2018'de başladıkları araştırmada, Gine'deki Nimba Dağları'nda yarasaların kolonileştirdiği doğal mağaraları ve maden tünellerini inceliyordu.

Ekip, özellikle de, yalnızca bu dağlarda yaşayan ve "Lamotte'nin yuvarlak yapraklı yarasası" diye bilinen tehlike altındaki Hipposideros lamottei türünü araştırıyordu.

Araştırmacılar işte bu türü ararken tuhaf bir yarasaya rastladı. Bu, Hipposideros lamottei'ye hiç benzemeyen ve bölgede yaşadığını bildikleri diğer türlerin tanımına uymayan bir yarasaydı.