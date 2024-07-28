Afrika'dan Türkiye'ye gelen 'eyyam-ı bahur için ilginç detay: Hem anormal sıcaklar hem anormal yağışlar! Meteoroloji'den 5 ile sarı kodlu uyarı

Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarına yabancı değil; hemen her yıl temmuz ayının sonu, ağustosun başı itibarıyla Afrika kökenli sıcak hava dalgası ülkemizde etkisini gösteriyor. Bu yıl da 31 Temmuz-7 Ağustos aralığında Afrika sıcaklarının hissedilmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 28 Temmuz hava durumu raporunu açıkladı. Buna göre Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışlı bir hava öngörülüyor.
Okyanus yüzey sıcaklıklarının geçen yılın haziran ayından beri rekorlar kırdığını, Akdeniz'de de deniz yüzey sıcaklıklarının normalin üzerinde seyrettiğini dile getiren İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, kara yüzey sıcaklıklarının da normalin üzerine çıktığını söyledi. DHA'nın aktardığına göre; Prof. Dr. Tağıl, Türkiye'de Haziran 2023'ten bu yana 12-13 aydır mevsim normallerinin üzerinde kara sıcaklıkları gözlendiğini belirtti.
31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında halk arasında 'eyyam-ı bahur' ya da 'çöl sıcakları' olarak bilindiğini ifade eden Prof. Dr. Tağıl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eyyam-ı bahur, yılın en sıcak ve en nemli dönemine verilen bir isim. Sıcak hava şartlarının etkisi, içinde bulunduğumuz günlerde biraz azalmış olsa da ağustosun ilk yarısında Afrika kökenli sıcak hava dalgası eyyam-ı bahur ile ülkemizde sıcak hava dalgası kendini yeniden hissettirecek diyebiliriz. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi'nin Ekstrem Tahmin Endeksi'ne göre, Doğu Akdeniz'de anormal sıcaklıklar ve fırtına tahminleri var. Ülkemiz için ise özellikle İç Anadolu ve Güney Anadolu'da olmak üzere temmuz sonunda anormal yağışlar tahmin edilmekte. Bu yağışlara bağlı olarak sel ve heyelan gibi aşırı hava olayları beklenebilir.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünce (MGM) Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yapıldı.
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karabük, Kastamonu, Tokat, Sivas ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 26°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğu ilçeleri, Tokat ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık