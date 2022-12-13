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Afrika değil İstanbul! Sürü halinde görüntülendiler

13.12.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da şehirden uzak bölgelerde geçimlerini besicilikle sağlayan vatandaşlar hayvanlarını gün içinde kırsal kesimde gezdirirken ortaya çıkan görüntüler Afrika’yı aratmadı. Mandaların sürü halinde su seviyesinin düştüğü Sazlıdere gölü üzerinden geçtiği anlar ise eşsiz görüntüler oluşturdu.

Afrika değil İstanbul! Sürü halinde görüntülendiler

Arnavutköy çevresinde mandacılık yapan besiciler hayvanlarını gün içinde Sazlıdere gölü ve çevresinde gezdiriyor. Su seviyesinin düştüğü göl çevresinde otlayan mandaların yolcuğu havadan görüntülendi. Yolları adeta ezberlemişçesine çobanı tek sıra halinde takip eden manda sürücü bir süre sonra gölün ortasından geçiş yaptı. Onlarca mandanın aynı anda göl üzerinde geçtiği anlar Afrika’yı aratmadı.

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MANDALARIN İSTANBUL’DAKİ YOLCULUĞU

Sazlıdere gölü çevresinde havadan çekilen görüntülerde mandaların çoğu zaman tek sıra halinde ilerlediği ve gölün üzerinden geçtiği görülüyor. Su seviyesinin düştüğü göl çevresinde otlayan mandalar kimi zaman küçük bir su birikintisi üzerinde dinleniyor.

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(İHA)

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