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Afrika Forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 18:50 | Son Güncelleme

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: - "Afrika'da Türkiye'yi entelektüel anlamda takip eden çok sayıda genç var" - TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat: - "Afrika'dan bu yıl 649 öğrencimizi Türkiye'de burslu olarak okutuyoruz"

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Afrika'da, Türkiye'yi entelektüel anlamda takip eden çok sayıda gencin bulunduğunu bildirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezinden (KAGEM) yapılan açıklamaya göre, TDV KAGEM ile Küresel İletişim Derneği işbirliğince "Afrika Forumu" KAGEM Konferans Salonu'nda düzenlendi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, burada yaptığı konuşmada, Afrika'nın zenginliğin adalet ile dağıtılmayan ve insani yardıma en çok ihtiyaç duyulan kıta olduğunu belirtti.

Devlet kurumlarının bu konuda çok aktif ve bilinçli çalıştığını vurgulayan Güllüoğlu, uzun vadede kültürel ve ticari ilişkilere önem verilmesi gerektiğine değindi.

Güllüoğlu, Türkiye'de son 30 yılda Afrika'ya yönelik ilgide artış olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün bir Afrikalı en az üç dört dil biliyor. Biri kabile dili, diğeri ülkesinin dili ve üçüncü olarak kendisini sömürmüş olan ülkenin dilidir. Bizler o ülkelere gittiğimizde belki gönül dilini kullanarak onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Fakat görüyoruz ki buralardaki ilişkilerimizin daha sağlam olabilmesi için artık daha incelikli ve nitelikli donanımlara sahip olmamız gerekiyor. Dolayısıyla Avrupa'ya göstermiş olduğumuz ilginin yarısını Afrika'ya göstersek, ilişkilerimiz çok daha farklı olacak. Bugün Afrika'da, Türkiye'yi entelektüel anlamda takip eden çok sayıda genç var."

- "Afrika'da yardımlara devam ediyoruz"

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat da TDV'nin Afrika'da eğitim faaliyetleri başta olmak üzere su kuyusu açma ve insani yardım ulaştırma konusunda desteklere devam ettiğini kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca "Kardeş Şehir Projesi"nin uygulandığını anımsatan Polat, "Bu çalışmanın en büyük ayağı Afrika kıtası. Somali'de bugün bir imam hatip lisemiz mevcut. Ayrıca Afrika'dan bu yıl 649 öğrencimizi Türkiye'de burslu okutuyoruz." ifadesini kullandı.

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"Afrika Forumu" (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat

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