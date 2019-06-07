Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Ahmed Paris'te gözaltına alındı

PARİS (AA) - Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Ahmed Ahmed'in Fransa'nın başkenti Paris'te gözaltına alındığı bildirildi.

Paris'te yayın yapan Jeune Afrique gazetesinin haberine göre, dün Paris'te yapılan FIFA'nın 69. Olağan Kongresi'ne katılan Ahmed, CAF'ın, Fransız şirketi Technical Steel ile anlaşma yapmak için Alman markası Puma ile anlaşmasını tek taraflı feshettiği gerekçesiyle Fransız adli polisi tarafından gözaltına alındı.

Haberde, CAF'ın eski genel sekreteri Amr Fahmy'ye göre, Ahmed'in Fransız şirketinin yöneticisiyle yakınlığı bulunduğu için Puma ile anlaşmayı feshettiği belirtildi.

CAF Başkanı Ahmed, nisan ayında yaptığı açıklamada bu kararların ortaklaşa ve şeffaf şekilde alındığını savunmuştu.

