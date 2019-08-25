"Afrika ile stratejik ortaklık kurmaya çalışıyoruz"

BİARRİTZ (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika ile ekonomi ve güvenlik alanında stratejik ortaklık kurmaya çalıştıklarını belirtti.

Macron, Biarritz'de yapılan 45. G7 Zirvesi'ndeki "G7'nin Afrika ile ortaklığı" başlıklı oturumun ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Afrika ile ekonomi ve güvenlik alanlarında stratejik ortaklık kurmaya çalışıyoruz." ifadesini kullanan Macron, Kabore ile yaptıkları görüşmede Libya ve Sahel'i ele aldıklarını söyledi.

Macron, Sahel bölgesinde etkili şekilde terörle mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yıllardır bu konuda çabalarını sürdürdüklerini ifade eden Macron, Sahel bölgesinde artan terör olaylarına karşı maddi yardım dahil tüm desteklerini artıracaklarını kaydetti.

Macron, basın mensuplarının İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in bugün sürpriz şekilde Biarritz'e gelişiyle ilgili soruyu, bu konuda daha sonra açıklama yapacağını belirterek yanıtlamadı.

Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Donald Tusk'un eşi Malgorzata Tusk, Avustralya, Şili ve Japonya liderlerinin eşlerini kent yakınlarındaki Espelette kasabasında ağırladı.

