Afrika Menekşesi Bakımı Nasıl Yapılır? Püf Noktaları Nelerdir?

Afrika menekşesi evlerde, ofislerde ve çeşitli iç mekanlarda en sık yetiştirilen menekşe çeşididir. Menekşenin istenilen şekilde yetişmesi için yerini sevmesi, doğru bir şekilde sulanması, ışığının iyi ayarlanması gerekir. Afrika menekşesi çoğunlukla maviden mora çalan bir renkte ya da pembe ve beyaz renklerde olabilir. İyi bakılan menekşelerin çiçekleri üzerinden eksik olmaz. Kalp şeklinde olan yaprakları canlı yeşil renktedir. Afrika Menekşesi Nerede Yetişir? Evlerde saksı çiçeği olarak yetiştirilen Afrika menekşesinin ana vatanı Tanzanya'dır. Doğal ortamı bu bölgede bulunan Nguru dağlarındaki sis ormanları ve Usambara dağlarının kuzey tarafının doğu kısımlarıdır. Doğal yaşam alanında kayalıklarda, ağaç gövdelerindeki yosunlu alanlar ve taşlıklarda yetişir. Afrika Menekşesinin Saksısı Nasıl Olmalı? Menekşeler için en uygun saksılar ağız kısmı geniş olan ve daralarak aşağıya inen saksılardır. Saksıların alt kısmında mutlaka fazla suyun akması için tahliye deliği olması şarttır. Saksılar biçim ve tahliye özellikleri ile Afrika menekşesinin istediği nem dengesini korumalıdır.

Afrika Menekşesinin Toprağı Nasıl Olmalı? Doğada yetişen Afrika menekşeleri toprağa ihtiyaç duymazlar. Saksılar için de gevşek yapılı toprak seçmek Afrika menekşesi için en ideal olan toprak dengesini oluşturur. Toprak suyu aşağıya geçiren bir yapıya sahip olmalıdır. Bu da demek olur ki süngerimsi yapıdaki topraklar en ideal seçimdir. Toprağın içerisinde geçirgen maddelerin yoğun olarak bulunması gerekir. Afrika Menekşesi Nasıl Sulanmalı? Afrika menekşesi bakımında en önemli nokta sulamadır. Afrika menekşesi sulama işlemi sırasında yapraklarına su değerse çürüme problemiyle karşılaşılabilir. Menekşeler için en uygun sulama zamanı toprağın tam olarak kuruduğu zamandır. Afrika menekşesi klorsuz su sever. Suyun çok soğuk ya da sıcak olmaması gerekir. Saksı altlığında biriken fazla su toprak tarafından emilmemesi için dökülmelidir. Afrika Menekşesinin Güneş Işığı Seviyesi Nasıl Olmalı? Afrika menekşesi tam olarak güneş ışığı almadığı aydınlık ortamları sever. Karanlık ortamda hiçbir şekilde büyüyemez. Işığın doğrudan vurmadığı bir alana konulmaları gerekir. Afrika Menekşesi Nasıl Çiçek Açtırılır? Afrika menekşesi doğru bir bakımla yılda iki sefer ya da yıl boyu çiçek açabilir. Menekşe bakımı seven çiçeklerden biridir. Düzenli olarak bitki besini vermek Afrika menekşesinin çiçek açmasında önemli bir faktördür. Bunun dışında hava akımı ve kuvvetli ışık ister. Önlerinde ışığı kesen herhangi bir unsurun olması Afrika menekşesinin çiçek açmasını engeller.

Afrika Menekşesi Nasıl Budanır? Afrika menekşelerinin budanması toprak ve saksı değişimi sırasında olur. Budamada amaç çiçek üzerinde bulunan ve sağlığını yitirmiş yaprakların alınmasıdır. Aynı zamanda belirli aralıklarla çiçek üzerindeki solan yaprakların da alınması şarttır. Afrika Menekşesinin Toprağı Nasıl Değiştirilir? Afrika menekşesinin toprağını her yıl bir sefer değiştirmek yeterlidir. Toprak çiçeği besleme kapasitesini yitirdiği için canlandırılarak çiçeğe uygun hale getirilir. Mayıs ve ekim aylarında Afrika menekşesine uygun bir toprak seçimi yapılarak değişim yapılır. Afrika Menekşesi Nasıl Çoğaltılır? Afrika menekşesi çoğaltma için yaprağı, çeliği ya da menekşenin dibinde ortaya çıkan yavruları kullanılabilir. 1. Yavrudan çoğaltma Afrika menekşesini çoğaltmanın en kolay yöntemlerinden biri yavruları ayırmaktır. Yaprakların 6 santimi geçmesi halinde yavrular ayrılacak kıvama gelmiş demektir. Afrika menekşesi saksısından tamamen çıkartılır ve kök kısmı temizlenir. Daha sonra civarda olan yavrular nazikçe asıl çiçekten ayrılırlar ve kendi saksılarına ekilirler. Tek bir yavru olabileceği gibi birden fazla yavru oluşumuna da rastlanabilir.

2. Afrika menekşesini suda bekleterek çoğaltma Birçok çiçek çeşidi gibi Afrika menekşesinin çelikleri de suda köklendirmeye müsaittir. Çoğaltmak için alınan dalın bir yaşın üzerinde ve sağlıklı bir yapıda olması şarttır. Afrika menekşesinin köklendirmek için kullanılacak dalının sadece sap kısmının dibinin suda olması gerekir. Yaprağın tamamen suyun içinde olması çürümesine neden olur. Uç kısımlardan kökler çıktıktan sonra yaprağın dikimi tamamlanır. 3. Yapraktan kürdanla çoğaltma Afrika menekşesini çoğaltmanın en ilginç yöntemi yaprağı kürdanlar ile toprak üzerine tutturup yavrulamasını beklemektir. Kullanılacak kürdanlar tahta olmalıdır. Toprak kısmı yaprağa su gelmeyecek şekilde sulanır. Bir süre sonra bu yaprak etrafında yavrular belirmeye başlar. Ortaya çıkan yavrular kendi saksılarına ekilerek çoğaltma işlemi tamamlanır. Afrika Menekşesi Renk Değiştirir mi? Afrika menekşelerinin bazılarının çiçeklerinde mevsime göre renk değişikliği gözlenebilir. Bu gayet normal bir durumdur. Farklı renklerde çiçekleri olan Afrika menekşesi elde etmek için iki farklı renkten alınan yaprak çelikleri birbirine çatılarak ekilir. Bu, isteğe bağlı bir çoğaltma biçimidir.