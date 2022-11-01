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Afrika’nın en büyük tusker cinsi dişi fili öldü!

01.11.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika'nın en büyük ve en ünlü tusker cinsi dişi fili olduğuna inanılan 'Tsavo Kraliçesi' olarak da bilinen 'Dida'nın yaşlılıktan öldüğü açıklandı.

Afrika’nın en büyük tusker cinsi dişi fili öldü!

Afrika'nın en büyük ve en ünlü tusker cinsi dişi fili olduğuna inanılan Tsavo Kraliçesi olarak da bilinen Dida, Tsavo Doğu Ulusal Parkı'nda yaşlılıktan öldü. Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) tarafından yapılan açıklamada, Dida’nın fillerin üst yaş sınırı olan 60 ila 65 arasında olduğu belirtilerek, "Yaşlılık nedeniyle doğal sebeplerden öldü" denildi.

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Dida’yı Tsavo Doğu Ulusal Parkı'nın "ikonik bir kabile reisi" olarak nitelendiren KWS, “Dida, Tsavo'nun gerçekten ikonik bir reisi ve onlarca yıllık bilgi birikimine sahip büyük bir depoydu. Sürüsüne birçok mevsim ve zorlu zamanda çobanlık etti. Hem çeşitli belgesellere konu oldu hem de ikonik bir turistik cazibe merkezi oldu” dedi.
Geçtiğimiz yıl Doğu Afrika'yı etkileyen kuraklık nedeniyle Kenya’da 179 fil telef olmuştu. (İHA)

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fil Afrika

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