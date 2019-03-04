Afrika Okulu ile uzmanlar yetişecek

Afrika kıta ülkeleri hakkında siyasi, ekonomik, tarihsel ve güncel konuların uzmanlarca anlatılacağı ‘Afrika Okulu’ projesine başlıyor. 6 Mart Çarşamba gününe kadar öğrenci kayıtlarının alınacağı Afrika Okulu’nda derslerin 9 Mart Cumartesi başlayacağı bildirildi.

Bu yıl 2’ncisi gerçekleşecek olan Afrika Okulu, Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği, Afrika Araştırmacılar Derneği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliğinde düzenleniyor. Programın koordinatörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Kavas üstleniyor. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen proje kapsamında, alanında uzman akademisyenler ve saha araştırmacıları Afrika kıta ülkelerini tüm boyutlarıyla ele alacak. Projeye isteyen herkes öğrenci olarak kayıt yaptırabiliyor. 7 haftanın sonunda katılımcılara YÖK onaylı sertifikaları verilecek. Afrika Okulu’na 100’den fazla öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor.

Kayıt için son tarih 6 Mart

6 Mart Çarşamba gününe kadar kayıtların alınacağı Afrika Okulu, 9 Mart’ta ilk derse başlayacak ve 20 Nisan sona erecek. Kayıtlar, afrikaokulu.com web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Haftada bir gün olarak planlanan dersler 7 hafta boyunca her Cumartesi günleri yapılacağı bildirildi.