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Afrika sıcaklarında günü suda geçiriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 11:06 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Sarıyazı köyünde beslenen mandalar, yaz ayı ile birlikte artan sıcak havalarda suya girerek serinliyor.Yurt genelinde artan sıcak havalardan hayvanlar da olumsuz etkileniyor.

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Sarıyazı köyünde beslenen mandalar, yaz ayı ile birlikte artan sıcak havalarda suya girerek serinliyor.
Yurt genelinde artan sıcak havalardan hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Asya bölgesinde yetişen bir hayvan türü olan mandalar sığırlardan farklı olarak ter bezi yapısına sahip olması nedeniyle sıcaktan olumsuz etkileniyor. 6-7 santimetre deri kalınlığı olan siyah renkteki mandalar sıcak havalarda günlerinin büyük bir kısmını suda geçiriyor. Sadece otlanmak için sudan çıkan mandalar genelde sulak alanlarda yetiştiriliyor. Niksar ilçesine bağlı Sarıyazı köyünde de sabah saatlerinde yayılıma çıkan mandalar günün büyük bir kısmını suda geçiriyor. Mandaların suya girerek sıcak havadan korunmaları havadan görüntülendi. Mandaları otlatan köy sakinlerinden Hayati Köksal, sıcak havalarda mandaları gölete bırakarak serinlemelerini sağladıklarını kaydetti. Serinleyen mandaların otlanmaya çıktığını ve daha verimli olduğunu ifade eden Köksal, “Mandalar suya girerek kendilerini sıcaktan koruyorlar. Burada serinledikten sonra yayılıma çıkıyorlar. Bu su olmadan bu hayvanlar olmaz. Bu su olmasa mandalar süt vermez, yavru yapmaz, sağlıklı olmaz” dedi.

Afrika sıcaklarında günü suda geçiriyorlar

Afrika sıcaklarında günü suda geçiriyorlar

Afrika sıcaklarında günü suda geçiriyorlar

Afrika sıcaklarında günü suda geçiriyorlar

Afrika sıcaklarında günü suda geçiriyorlar

Afrika sıcaklarında günü suda geçiriyorlar

Afrika sıcaklarında günü suda geçiriyorlar

Afrika sıcaklarında günü suda geçiriyorlar

Afrika sıcaklarında günü suda geçiriyorlar

Afrika sıcaklarında günü suda geçiriyorlar

Afrika sıcaklarında günü suda geçiriyorlar

Afrika sıcaklarında günü suda geçiriyorlar

Afrika sıcaklarında günü suda geçiriyorlar

Afrika sıcaklarında günü suda geçiriyorlar

Afrika sıcaklarında günü suda geçiriyorlar
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