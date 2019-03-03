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Afrika sinemasının en prestijli ödülü sahibini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 07:25 | Son Güncelleme

Afrika sinemasının en prestijli ödülü "Altın Yennenga Atı"nı The Mercy Of The Jungle (Ormanın Merhameti) filmi aldı - "Karma" filmi "Gümüş At" ödülüne layık görülürken "Bronz At" ödülü "Fatwa" filmine verildi

VAGADUGU (AA) - Burkina Faso"nun başkenti Vagadugu'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Panafrikan Sinema ve Televizyon Festivali'nde (FESPACO) Afrika sinemasının en büyük ödülü sahibini buldu.

Bu yıl 23 Şubat-02 Mart tarihlerinde 26'ıncısı düzenlenen festivalde, Afrika yapımı uzun metrajlı 20 film içerisinde Afrika sinemasının en prestijli ödülü "Altın Yennenga Atı"nı The Mercy Of The Jungle (Ormanın Merhameti) filmiyle Ruandalı genç yapımcı Joel Karekezi kazandı.

Ödülünü, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin elinden alan Karekezi, ek olarak yaklaşık 40 bin doların da sahibi oldu.

Film, Ruandalı bir savaş kahramanı ile genç bir askerin Kongo ormanlarında iç ve dış düşmanlara karşı birlikte mücadelelerini konu alıyor.

Filmin başrol oyuncusu Marc Zinga, "En İyi Erkek Oyuncu Performansı" ödülüne layık görülürken, "En İyi Kadın Oyuncu Performansı" ödülünü ise Kenyalı aktris Samantha Mugotsia kazandı.

FESPACO'da 165 film ödül için yarıştı.

- 7 bin çocuk sinema filmi izledi

Öte yandan "Gümüş At" ödülü "Karma" filmiyle Mısırlı yapımcı ve senarist Khaled Youssef"e verilirken, Tunus yapımı "Fatwa" filmi "Bronz At" ödülüne layık görüldü.

Festivalde "Kısa Metrajlı Film" dalında Güney Afrika Cumhuriyeti yapımı Black Mamba (Siyah Mamba) filmi "Altın Tay" ödülünü alırken, Senegal yapımı Un Air de Kora (Bir Kora Havası) ile Une Place Dans l'Avion (Uçakta Bir Yer) filmleri sırasıyla "Bronz Tay" ve "Gümüş Tay" ödüllerinin sahibi oldu.

Bağımsızlığının 50'inci yılını kutlayan Ruanda'nın onur konuğu olduğu festival kapsamında 200'den fazla filmin gösterimi yapıldı ve 7 binden fazla çocuk, sinema filmlerini izleme imkanı buldu.

Burkina Faso'da 1969'da ilki gerçekleştirilen FESPACO, 1979'dan bu yana iki yılda bir düzenleniyor.

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