Afrika Tarihinin En Kötü Doğal Felaketlerinden Birini Yaşıyor

Birleşmiş Milletler uzmanları İdai kasırgasının güney yarımkürenin karşılştığı en büyük meteorolojik felaket olabileceğini söylüyorlar.

Geçtiğimiz hafta boyunca Mozambik, Malavi ve Zimbabve’yi adeta silip süpüren İadi Kasırgası ardından büyük bir yıkım bıraktı. Şu ana kadarki verilere göre 350’den fazla kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi halen kayıp ve binlerce kişi de evlerinden oldu.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, şu ana dek ülkedeki ölü sayısının 200’e ulaştığını ancak kayıplarla birlikte bu sayının bini bulabileceğini açıkladı.

Yetkililer güçlü fırtınanın yağışlarla birlikte ülke içerisinde adeta bir okyanus yarattığını belirtiyorlar.

Uluslararası Kızılhaç Federasronu ve Kızılhaç Birliği kıyı şehri Beira’daki yıkımı korkunç olarak tanımladı ve şehrin yüzde 90’ının yerle bir olduğunu duyurdu.

Yardım ekipleri fırtınadan etkilenen bölgelere havadan gıda, su ve battaniyeler bırakıyorlar. Yüzlerce kişi evlerin çatılarında ağaçların üzerinde yada bazı yüksek alanlarda yardım ve kurtarılmayı bekliyor. Beira şehrine şu an sadece havadan yardım ulaştırılabiliyor. Şehre giden tüm yollar su altında kalmış durumda ve bölgeyle iletişim kurulamıyor.