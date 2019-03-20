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Afrika Tarihinin En Kötü Doğal Felaketlerinden Birini Yaşıyor

20.03.2019 09:35 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler uzmanları İdai kasırgasının güney yarımkürenin karşılştığı en büyük meteorolojik felaket olabileceğini söylüyorlar.

Afrika Tarihinin En Kötü Doğal Felaketlerinden Birini Yaşıyor

Birleşmiş Milletler uzmanları İdai kasırgasının güney yarımkürenin karşılştığı en büyük meteorolojik felaket olabileceğini söylüyorlar.

Geçtiğimiz hafta boyunca Mozambik, Malavi ve Zimbabve’yi adeta silip süpüren İadi Kasırgası ardından büyük bir yıkım bıraktı. Şu ana kadarki verilere göre 350’den fazla kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi halen kayıp ve binlerce kişi de evlerinden oldu.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, şu ana dek ülkedeki ölü sayısının 200’e ulaştığını ancak kayıplarla birlikte bu sayının bini bulabileceğini açıkladı.

Yetkililer güçlü fırtınanın yağışlarla birlikte ülke içerisinde adeta bir okyanus yarattığını belirtiyorlar.

Uluslararası Kızılhaç Federasronu ve Kızılhaç Birliği kıyı şehri Beira’daki yıkımı korkunç olarak tanımladı ve şehrin yüzde 90’ının yerle bir olduğunu duyurdu.

Yardım ekipleri fırtınadan etkilenen bölgelere havadan gıda, su ve battaniyeler bırakıyorlar. Yüzlerce kişi evlerin çatılarında ağaçların üzerinde yada bazı yüksek alanlarda yardım ve kurtarılmayı bekliyor. Beira şehrine şu an sadece havadan yardım ulaştırılabiliyor. Şehre giden tüm yollar su altında kalmış durumda ve bölgeyle iletişim kurulamıyor.

Mozambik merkezli UNICEF’in basın sözcüsü Daniel Timme VOA’e yaptığı açıklamada yetkililerin halen daha bir hasar raporu çıkarmaya çalıştıklarını anlattı.

Timme, “Halen daha tam olarak ne durumda olunduğunu bilmiyoruz. Ancak hükümetin fırtınanın başlangıçta beklenenden çok çok daha yıkıcı olduğu değerlendirmesine katılıyoruz. Beira şehriyle tüm iletişim hatları kopuk bu nedenle de bölgeden bilgi akışı son derece yavaş oluyor. Tüm iletişim ağları kopmuş ve zarar görmüş durumda” dedi.

UNICEF, fırtınadan etkilenen üç ülkeye yönelik olarak bağışçı ülkelerden 20 milyon dolar destek talebinde bulundu.

Timme, “Aynı esnada insanlara en acil ihtiyaçları ulaştırmaya çalışıyoruz. En önemlisi içme suyunun sağlanması bu sebeple su arıtıcı haplar göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, yardım çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Mozambik’e askeri kuvvetler gönderdi. Uluslararası İlişkiler Basın Sözcüsü Ndivhuwo Mabaya VOA’e yaptığı açıklamada Güney Afrika’nın daha da fazlasını yapmaya çabaladığını söyledi.

Mabaya, “Bu sabah yaptığımız değerlendirmeleri takiben Güney Afrikalı şirketlere insani yardımlar için bağışta bulunmaları çağrısında bulunduk. Yardım çalışmalarımızın nasıl ilerleyeceği konusunda da daha sonra bir duyuru yapacağız” dedi.

Zimbabve’de ölü sayısının Salı günü itibariyle 98 olduğu açıklandı. Bir yetkili Zambiya’da hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenlerinin nehir üzerinden Mozambik’e doğru gittiğini anlattı.

Malavi hükümeti de ülkede fırtına nedeniyle şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 56 olduğunu yaklaşık 600 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Avrupa Birliği Salı günü yaptığı açıklamada yıkıma uğrayan üç ülkeye hemen 4 milyon dolarlık yardım aktarılacağını duyurdu. İngiltere de ayrıca yardım yapma sözü verirken Zimbabve’deki Amerika Büyükelçiliği yardım çalışmalarına destek verileceğini duyurdu.

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