Afrika Ülkeleri ABD’de Irkçılığa Karşı BM’den Soruşturma İsteyecek

Taslağı hazırlayan ülkeler, barışçı protestolara federal, eyalet ve yerel düzeyde müdahalenin; protestoculara, gazetecilere ve tesadüfen olay yerinde bulunanlara karşı aşırı güç kullanımı iddialarının incelenmesini istedi.

Taslak metninin ilk halinde, ‘’ABD ve dünyanın diğer bölgelerinde Afrikalı ve Afrika kökenlilerin istismarı, uluslararası insan hakları hukukunun ihlali iddiaları ve sistematik ırkçılıkla ilgili durumun ve gerçeklerin ortaya konulması için uluslararası bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulsun’’ çağrısı yapıldı.

Reuters haber ajansı, tasarı metninin, toplantının yapılacağı İsviçre’nin Cenevre kentinde diplomatlara ulaştırıldığını bildirdi. Metinde, polisin, Afrikalılar ve Afrika kökenlilerin haklarını savunan barışçı göstericilere karşı şiddete başvurduğu olaylarla ilgili uyarılar yer alıyor.

Afrika ülkeleri, Çarşamba günü acilen görüşme kararı alan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nde ele alınmak üzere, ABD'de sistematik ırkçılık ve polis şiddetinin soruşturulması için bir karar tasarısı üzerinde çalışıyor.

Taslak metinde, ABD ve diğer ülkelerden de soruşturma komisyonu ile işbirliği yapmaları talep edildi.

Yarınki toplantı için çağrı, Burkina Faso tarafından Afrika ülkeleri adına yapılmıştı. Konseye teslim edilen toplantı talebi mektubunda, “Amerika’da siyah George Floyd’un ölümü tek ve bağımsız bir olay değildir” vurgusu yapılmıştı.

ABD, merkezi Cenevre’de bulunan ve 47 ülkeden oluşan konseyden, İsrail'e karşı taraf oldukları gerekçesiyle iki yıl önce ayrılmıştı.

BM İnsan Hakları Konseyi, daha önce sadece dört defa acil toplantı düzenledi. Bu toplantıların çoğu Suriye ile ilgiliydi. Konsey’in daha önce oluşturduğu soruşturma komisyonları Suriye, Burundi, Myanmar, Güney Sudan, Venezuela ve Yemen gibi insan hakları ihlallerinin yoğun yaşandığı ülkelerle ilgiliydi.

