Afrika ülkelerinin büyükelçileri Tokat’ta tarihi mekanları gezdi

Afrika ülkelerinin büyükelçileri ile eşleri ve büyükelçilik yetkilileri Tokat’ta tarihi mekanları gezerek bilgi aldı.

Tokat’a ithalat ve ihracat odaklı ticari ilişkileri arttırmak, eğitim olanaklarını araştırmak, kültürel ve turistik özelliklerini yerinde görmek için gelen Afrika’nın Ankara Büyükelçileri ve eşleri kentinin tarihi mekanlarını gezdi. Tarihi Sulu Sokak Çarşısı’nda bulunan müzeler ve tarihi yapıları gezen kafile, mimari özelliği ile Arastalı Bedesten ve Yağbasan Medresesi’ne hayran kaldı. Tokat’lı diplomatlardan birisi olan ve Afrika Genel Müdürü olarak görevine devam eden Büyükelçi Hulusi Kılıç, Afrika Ülkelerinden 22’sinin büyükelçileri, iş adamları ile bir araya getirdiklerine dikkat çekti. Kılıç, Tokatlı iş adamlarının Ankara’da Afrika büyükelçiliklerine gittiklerinde artık bir kapılarının olduğunu belirterek, “Bu kapılar iş adamlarımıza açık olacak. İş adamlarımız bu büyükelçilere giderek birebir yüz yüze görüşecek, bilgi alacak o ülkeleri ziyaret edecek. Bu işler böyle oluyor bundan sonra güzel bir başlangıç olduğuna inanıyorum. Bugün Tokat için tarihi bir gün, ilk defa Afrika’dan böyle kalabalık bir üst düzey yetkililer geliyor. Büyükelçi demek Türkiye’deki o ülkenin cumhurbaşkanı demektir” dedi.