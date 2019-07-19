Afrika ve Yemenli uyuşturucu tacirleri ‘gece kartallarına’ yakalandı

Şişli’de uyuşturucu ticareti yapan 3 Afrika ve 1 Yemenli, ‘gece kartalları’ olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ‘gece kartalları’ olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, 14 Temmuz’da Mecidiyeköy Kekik Sokak’ta durumundan şüphelendikleri Yemen uyruklu Muhammed Ali Muhammed A.’nın (21) üst aramasında bir miktar maruhana adlı uyuşturucu madde ele geçirdi. Yemenli zanlının uyuşturucu aldığı adresi vermesi üzerine söz konusu adrese baskın düzenlendi. Mecidiyeköy’de bir adrese düzenlenen operasyonda Güney Afrikalı Lerato Moses S.(36), Nijerya uyruklu Grorge (29 ve Kenechukwu James A. (22) adlı 3 Afrikalı daha yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreste yapılan aramalarda pet şişe içine gizlenmiş kuru ve ıslak halde 1 kilo 500 gram esrar kökleri, esrar tohumları ve yarım kiloya yakın öğütülmüş esrar ele geçirildi. Yemen uyruklu Muhammed Ali Muhammed A., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Nijeryalı Grorge U. “uyuşturucu ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Güney Afrika uyruklu Lerato Moses S. ve Nijerya uyruklu Kenechukwu James A. ise ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.

