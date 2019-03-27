HABER

"Afrika veri tabanı oluşturmamız gerekiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 21:28 | Son Güncelleme

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kavas: - "Afrika'yı doğru okumanın temel kaynakları Afrikalıların kendi yazdıkları olmalı" - "Afrikalı arkadaşlarımızla gruplar oluşturarak ortak Afrika bilgisi, veri tabanı oluşturmamız gerekiyor" - "Avrupalıların (Afrikalılarla ilgili) oluşturduğu tembellik hikayesini artık bir kenara bırakmamız lazım"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ve Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kavas, Afrika'yı doğru okumanın temel kaynağının Afrikalıların kendi yazdıkları olduğunu belirterek, "Afrikalı arkadaşlarımızla gruplar oluşturarak ortak Afrika bilgisi, veri tabanı oluşturmamız gerekiyor." dedi.

Kavas, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Ankara Temsilciliğinde "Afrika'yı Doğru Okumak" başlıklı konuşma yaptı.

Afrika üzerine detaylı okuma yapmak isteyenlerin kıtayla ilgili bugüne kadar üretilen bilgileri dönemlerine göre sınıflandırılıp okuması gerektiğini belirten Kavas, "Afrika'yı doğru okumanın temel kaynakları Afrikalıların kendi yazdıkları olmalı." ifadesini kullandı.

Ahmet Kavas, Afrikalı ile ilgili Türkçe'ye çevirisi yapılan kaynakların yetersiz olduğunu vurgulayarak, kıtaya ilişkin halihazırda çok fazla kaynağın olduğunu ve bunların Türkçe'ye çevirisinin Afrika'yı doğru okumada önemli yeri olduğunu kaydetti.

Afrikalıların tembel ve üretmediği yönünde yanlış algı olduğunun altını çizen Kavas, "Avrupalıların oluşturduğu tembellik hikayesini artık bir kenara bırakmamız lazım." diye konuştu.

- "Afrika ile ilgili kaynakları Türkçe'ye tercüme etmeliyiz"

Kavas, İbn-i Batuta, İbn-i Haldun ve Evliya Çelebi gibi önemli seyyahların Afrika ile ilgili ortaya koyduğu kaynakları okumadan Afrika'yı anlamaya çalışmanın, sadece Batılıların yazdığı yazılarla sınırlı kalacağının altını çizdi.

Prof. Dr. Ahmet Kavas, "Bizim Afrika'da üretilen malzemeyi tezlerimize konu etmemiz lazım ki onlar ortaya çıksın. Yoksa biz o deryayı görmeden Batılıların bize vermiş olduğu esintilerle idare ederiz. Afrika ile ilgili kendi mantalitemizi oluşturmak için bu ana kaynakları bir an evvel Türkçe'ye tercüme etmemiz gerekiyor." dedi.

Afrika'nın çok geniş coğrafyaya hakim olduğunu dile getiren Kavas, "Bu kıtada binlerce ayrı toplum, kabile, dil ve insan yaşıyor ama Afrikalılık bilinci de gittikçe bütün kıtada bir anlam taşıyor. Haliyle Afrikalı arkadaşlarımızla oturup gruplar oluşturarak ortak Afrika bilgisi, veri tabanı oluşturmamız gerekiyor. Afrika buymuş diyeceğimiz çok temel konular var." diye konuştu.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Kavas, Afrika'daki farklı toplumların tanınması ve Türkiye'de tanıtılması için de faaliyetler yürütülmesi gerektiği belirterek, Batılıların tasviriyle Afrika toplumuna ilişkin yapılan değerlendirmelerin yetersiz olduğunu kaydetti.

Kavas, Batılıların Avrupa başkentlerinde, kıtada kendince sınırlar çizdiğine işaret ederek, "Batılıların kıtada çizdiği sınırlar, Afrikalı insanlar arasında duvarlar ördü." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında Türkiye'nin kıtaya ilişkin tutumuna da değinen Ahmet Kavas, Türkiye'nin Afrika'da yaptığı insani yardımlar veya Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Afrikalılar arasında, kişilerin inançları ya da kültürlerine göre ayrım yapmadığını vurguladı.

Kavas, Türkiye'nin bütün ülkelere eşit mesafede olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin buradaki yaklaşımında esas olan kıtada ilişkileri olabildiğince geliştirmek." ifadesini kullandı.

Deniz çekilince ortaya çıktı! MuhteşemDeniz çekilince ortaya çıktı! Muhteşem
Uysal: Golan Tepeleri kararı İslam dünyası arasındaki rekabetin maliyetiUysal: Golan Tepeleri kararı İslam dünyası arasındaki rekabetin maliyeti
Bakan Ersoy: Ege Bölgesi'ndeki altyapı sorunlarının tespiti yıl sonuna kadar tamam (4)Bakan Ersoy: Ege Bölgesi'ndeki altyapı sorunlarının tespiti yıl sonuna kadar tamam (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAM Afrika Afrika'yı Doğru Okumak Ahmet Kavas batı Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

14.27'de bir deprem daha oldu! Bu kez...

14.27'de bir deprem daha oldu! Bu kez...

Soylu'dan sert sözler: Adam mı bulamadılar da bu PKK'lıları...

Soylu'dan sert sözler: Adam mı bulamadılar da bu PKK'lıları...

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akşener: Ahlat ve Iğdır'da Cumhur İttifakını destekliyoruz

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

Ankara Valiliği'nden seçim açıklaması!

Ankara Valiliği'nden seçim açıklaması!

Son dakika: Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

Deniz Baykal ile ilgili yeni açıklama

Uçuruma yuvarlanan otomobil alev aldı

Hatay'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Savaş mağduru hayatını başındaki mermiyle sürdürecek

Savaş mağduru hayatını başındaki mermiyle sürdürecek

Son dakika: Denizli'de 4,3 büyüklüğünde deprem

14.27'de bir deprem daha oldu! Bu kez...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.