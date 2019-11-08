HABER

"Afrika Yasir Arafat Ödülü" Gineli tarihçiye gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 14:08 | Son Güncelleme

Gineli tarihçi ve yazar Djibril Tamsir Niane'ye ödülü, Yasir Arafat'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla 11 Kasım'da düzenlenecek törende takdim edilecek

"Afrika Yasir Arafat Barış ve Özgürlük Ödülü"nün sahibi Gineli tarihçi ve yazar Djibril Tamsir Niane oldu.

Senegal resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, Afrika Yasir Arafat Barış ve Özgürlük Ödülünün sahibi, Senegal Yazarlar Derneğinin başkent Dakar'da düzenlediği törende açıklandı.

Çeşitli Afrika ülkelerinden hükümet temsilcileriyle Filistin'in Dakar Büyükelçisinin de katıldığı törende, ödüle, Gineli tarihçi ve yazar Niane'nin layık görüldüğü açıklandı.

Niane'ye ödülü, Filistin'in efsanevi lideri Yasir Arafat'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla 11 Kasım'da düzenlenecek anma töreninde takdim edilecek.

Ödül, Yasir Arafat Vakfı ve Filistin Büyükelçiliği katkılarıyla, Senegal Yazarlar Vakfı tarafından edebiyat alanında çalışmalara imza atmış Afrikalı yazarlara veriliyor.

Ödülün jüri üyeleri Gine, Mali, Tunus, Senegal ve Filistinli yazarlardan oluşuyor.

İlk kez 2017'de, Arafat'ın 13. ölüm yıl dönümünde verilmeye başlanan ödüle, Mısırlı yazar Muhamed Salmawy layık görülmüştü.

Filistin direnişinin en önemli sembollerinden kabul edilen Filistin'in ilk Devlet Başkanı Arafat, 11 Kasım 2004'te Fransa'da hayatını kaybetmişti.

Evine geldiği sırada dehşeti yaşadı! Evine geldiği sırada dehşeti yaşadı!
DEAŞ'ın sözde eğitim sorumlusu, Kocaeli'de yakalandıDEAŞ'ın sözde eğitim sorumlusu, Kocaeli'de yakalandı
Türk-Rus askerlerinin 3’üncü kara devriyesi tamamlandıTürk-Rus askerlerinin 3’üncü kara devriyesi tamamlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrika Yasir Arafat Barış ve Özgürlük Ödülü Gine ödül Senegal Tarihçi Yasser Arafat

En Çok Okunan Haberler

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Süper mini şortu eleştirilince...

Süper mini şortu eleştirilince...

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ege Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem

Ege'de deprem!

Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı! 2019 84. dönem özel güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı!

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın! Ekipler sevk edildi

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın! Ekipler sevk edildi

İBB'den 10 Kasım'da Atatürk'ü anma etkinlikleri

İBB'den 10 Kasım'da Atatürk'ü anma etkinlikleri

Bakanlık duyurdu! Tel Abyad'da 285 katyuşa ve havan mühimmatı ele geçirildi

Hepsi Tel Abyad'da ele geçirildi

Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili yeni gelişme!

4 kardeşin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.