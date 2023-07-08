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Afrika yolda, 45-50 dereceler konuşuluyor! İstanbul için korkutan harita yayımlandı... 10 il alarmda!

08.07.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye için çok kritik uyarı yapıldı. Meteorologlar 12 Temmuz sonrası için hava sıcaklıklarında ekstrem artışlar bekliyor. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'yı etkilemesi beklenen Afrika sıcakları resmen kavuracak. 45-50 dereceler konuşuluyor... İşte bütün detaylar!

Afrika yolda, 45-50 dereceler konuşuluyor! İstanbul için korkutan harita yayımlandı... 10 il alarmda!

Türkiye önümüzdeki hafta ortasından itibaren Afrika üzerinden gelmesi beklenen ekstrem bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Uzmanlar son bir hafta öncesine kadar bu sıcaklık dalgasının ülkemizin dışında durabildiğini açıklasa da önümüzdeki haftayla birlikte bunun mümkün olmayacağı açıklandı. Sıcaklıkların 45-50 dereceler bandına çıkması bekleniyor.

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EL NİNO ETKİLERİ ORTAYA ÇIKIYOR

Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından 'El Nino' olarak ifade edilen ve bu sene başladığı açıklanan hava olayı küresel ölçekte önemli etkiler doğurmaya çoktan başladı.

Uzmanların sıklıkla uyardığı ve ekstrem hava koşulları yaratan 'El Nino'nun başlamasıyla birlikte dünyanın pek çok yerinden gelen yangın, sel ve aşırı sıcaklık haberleri, durumun ciddiyetini anlatıyor.

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Geçtiğimiz 5 günde küresel ortalama sıcaklıkların da 3 defa rekor kırmasının ardından bu sefer 'El Nino' bizi vuracak.

Afrika sıcaklarının önümüzdeki haftanın ortası itibarıyla ülkemizi resmen kavurması bekleniyor.

45-50 derece sıcaklıkların konuşulduğu hava muhalefetinden en kötü etkilenecek illerin başında ise İstanbul ve çevresi geliyor...

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İSTANBUL 45 DERECE Mİ OLACAK?

Meteorologlar yaptıkları değerlendirmeler sonucunda, gelmesi beklenen Afrika sıcaklarının İstanbul ve çevre illeri sert bir şekilde etkilemesi bekleniyor.

45 derecelere çıkması beklenen hava sıcaklıklarından Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın da nasibini alacağı tahmin ediliyor.

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Paylaşılan hava sıcaklığı modellemeleri İstanbul için durumun ne ciddiyette olduğunun göstergesi niteliğinde.

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10 İL İÇİN ALARM NİTELİĞİNDE UYARI!

Meteorolojik kaynaklar, Marmara'nın doğusuyla Batı Karadeniz bölgesindeki birçok ile uyarı niteliğinde bir harita paylaştı.

Haritada Bursa, Bilecik, Eskişehir, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün büyük bir kısmında oldukça tehlikeli hava koşulları oluşacağı görülüyor.

Bahsi geçen haritadaki sarı alanlar, özellikle yağışın en yoğun olacağı alanlar olacak. Haritadan da görüldüğü üzere Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile yer yer iç kesimlerde önemli meteorolojik hadiseler gözlemlenmesi bekleniyor.

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