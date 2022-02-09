Afrika’da Aşırı Kuraklık Milyonları Tehdit Ediyor

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Afrika’nın bazı bölgelerinde, 1981 yılından beri yaşanan en şiddetli kuraklık yüzünden yaklaşık 13 milyon insanın, her sabah aç uyandığını ve hayatlarının büyük tehdit altında olduğunu açıkladı. Yetkiler, acil önlem alınmazsa bölge genelinde yüksek yetersiz beslenme oranlarının daha da kötüleşebileceğine dikkat çekti.

Özellikle Etiyopya, Kenya ve Somali'de şiddetle hissedilen kuraklığın, mahsulün büyük bir kısmını yok ettiğine dikkat çekildi. Bu ülkelerde, kuraklığın sadece insanları değil büyükbaş ve küçükbaş hayvanları da tehdit ettiği ve hayvanların telef olduğu kaydedildi.

Aşırı kuraklık nedeniyle susuz kalan ailelerin göç etmek zorunda kaldığı, insanların yerlerinden olmasının topluluklar arasında çatışmaları da tetiklediği bildirildi. Bölgede beklenen yağışla ilgili tahminlerin de ortalamanın altında olduğunu belirten WFP, yağış umudunun azalmasının zaten vahim olan koşulları daha da karmaşık hale getirdiğini vurguladı.

“Aşırı kuraklık işsizlik ve enflasyonu tetikledi”

Aşırı kuraklığın Etiyopya’nın güney ve güneydoğusunu, Kenya’nın güneyini ve Somali’nin orta bölgelerini aşırı düzeyde etkilediği bu durumdan çiftçiliğin olumsuz etkilendiği de kaydedildi. Yaşanan aşırı kuraklığın çiftçilere olumsuz etkisinin, bu ülkelerin ekonomisine de ciddi zarar verdiği, temel gıda fiyatlarındaki artışın enflasyonu arttırdığı, tarım işçiliğine yönelik talebi azaltarak işsizliği de tetiklediği belirtildi.

Kuraklıktan etkilenen üç ülkeye Dünya Gıda Programı’nın gıda yardımı sağladığı ayrıca kuraklıktan etkilenen ailelere nakit para hibe edilerek yiyecek satın almalarına yardımcı olunduğu açıklandı. Dünya Gıda Programı’nın, 2011 yılında Somali'de 250 bin kişinin açlıktan ölmesi gibi büyük bir insani krizden kaçınmak için bu bölgelerde, yeni bir kuraklığa müdahale planının hayata geçirileceği vurgulandı.

Dünya Gıda Programı, gelecek altı ay içinde 4,5 milyon insanın acil ihtiyaçlarını karşılamak ve insanların aşırı iklim hareketlerine karşı daha dirençli hale gelmesine yardımcı olmak için 327 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, uluslararası topluma yardım ve destek çağrısında bulundu.

Dünya Gıda Programı yetkilileri Etiyopya'da şiddetli kuraklıktan etkilenen tahmini 5,7 milyon insanın gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Somali’deyse yaklaşık 2,9 milyon kişiye gıda yardımının yapıldığı, yetersiz beslenen 585 bin çocuk ve anneye beslenme tedavisi sağlandığı kaydedildi.

Ayrıca, Somalililer’i uzun vadede kuraklıktan korumak ve diğer krizlere karşı güçlendirmek için geçim kaynaklarını arttıran desteklerle gıda dağıtımı programlarının sürdüğü kaydedildi. WFP, Kenya hükümetinin geçen Eylül ayında tahminen 2,8 milyon insanın aşırı kuraklık içinde olduğu gerekçesiyle ulusal acil durum ilan ettiğini de hatırlattı. Ülkedeki 900 bine yakın kadın ve çocuk için yetersiz beslenmenin önlenmesi ve tedavisi için WFP programlarının genişletildiği kaydedildi.

“Büyük bir felaketi önlemek için acilen harekete geçmeliyiz”

Dünya Gıda Programı Doğu Afrika Bölge Bürosu Direktörü Michael Dunford, bölgede uzun yıllar sonra yaşanan aşırı kuraklığın hasatları mahvettiğini ve hayvanları telef ettiğini belirterek bölgedeki açlık tehlikesine dikkat çekti. Dunford “Aşırı kuraklık insanların gelecek direncini sağlamak için acil insani yardım ve tutarlı destek gerektiriyor” dedi.

BM Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) Doğu ve Güney Afrika Bölge Direktörü Mohamed M. Fall da durumu korkunç olarak nitelendirdi. Fall, milyonlarca hayatın tehlikede olduğunu belirterek “İhtiyaçlar çok büyük ve acil. Bir felaketi önlemek için hemen harekete geçmeliyiz” diye konuştu.

