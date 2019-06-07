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Afrika'da bozuk gıdalar 91 milyon kişiyi hasta ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 16:50 | Son Güncelleme

Afrika'da bozuk gıdalar 91 milyon kişiyi hasta ediyor

ADDIS ABABA (AA) - Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey, Afrika'da bozuk yiyecek tüketiminden her yıl 91 milyon kişinin etkilendiğini söyledi.

Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki AfB genel merkezinde düzenlenen programda konuşan Quartey, kıtada bozuk gıdaların tüketiminin her yıl 91 milyon kişiyi hasta ettiğini vurgulayarak, "Afrika'da gıda güvenliğinin öncelik kazanmasının zamanı geldi." dedi.

Quartey, Afrika'da bozuk yiyecek tüketiminin her yıl on binlerce kişinin hayatına mal olduğunu da dile getirdi.

Mısır'ın Afrika Birliği Büyükelçisi Osama Muhammed Abdelkhalek de dünyada her yıl 137 bin kişinin bozuk gıda tüketiminin yol açtığı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğine işaret ederek, "Güvensiz gıda tüketiminden kaynaklanan ölümlerin dörtte biri Afrika'da." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Birliği Dünya Gıda Güvenliği Günü

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