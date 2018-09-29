Afrika'da her yıl kuduzdan 20 bin kişi ölüyor

Afrika'da her yıl kuduz enfeksiyonu nedeniyle en az 20 bin kişi yaşamını yitiriyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, Afrika kıtasında her yıl 20 binden fazla kişi başta köpek olmak üzere çeşitli hayvanların ısırması sonucu kuduz virüsü kaparak hayatını kaybediyor. Söz konusu ölümlerin hayvanlara kuduz aşısı yapılmaması nedeniyle meydana geldiği biliniyor.
Kıtada kuduz nedeniyle en çok ölüm Kenya'da görülüyor. Ülkenin kırsal bölgelerinde yaşayan halk, kuduz riskine rağmen güvenlik nedeniyle köpek besliyor.
DSÖ, kuduz hastalığıyla mücadele kapsamında kıtada her yıl aşı kampanyası düzenliyor. Kuduzla mücadele kapsamında dünya genelinde şu ana kadar 8,6 milyar dolar civarında harcama yapıldığı belirtiliyor.
DSÖ, kuduz nedeniyle meydana gelen ölümleri 2030'a kadar ortadan kaldırmayı hedefliyor.
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