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Afrika'da serbest ticaret bölgesi kurma çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 04:42 | Son Güncelleme

Afrika'da serbest ticaret bölgesi kurma çalışmaları

RABAT (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Afrika Ekonomik Komisyonu Kuzey Afrika Ofisi Direktörü Leyla Haşim Naas, Afrika Serbest Ticaret Bölgesi'nin inşasına adım atmak için iki ülkenin daha onaylaması gerektiğini söyledi.

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlencek Afrikalı Maliye Bakanları Konferansı konusunda yapılan basın toplantısı sırasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Nass, Afrika Serbest Ticaret Bölgesi'nin 20 ülke tarafından onaylandığının ancak inşasına başlamak için iki ülkenin daha onaylaması gerektiğini belirtti.

Ruanda'nın başkenti Kigali'deki Mart 2018'de düzenlenen istisnai Afrika zirveninde 50 ülkenin Serbest Ticaret Bölgesi için imza attığını dile getiren Naas, ancak bu ülkelerden en az 22 tanesinin parlamentolarında onaylaması gerektiğini vurguladı.

Naas, eksik onayların da tamamlanacağını ve Afrika devletleri düzeyinde projenin başlaması için görüşmelere başlamayı ümit ettiklerini söyledi.

Fas'ta 25-26 Mart'ta düzenlenecek Afrika Birliği Maliye Bakanları konferansına değinen Naas, katılımcıların kara kıtada ticari değişimin oranının yükseltilmesi ve serbest ticaret bölgesinin öneminin tartışılacağını dile getirdi.

Söz konusu projenin hedefleri arasında Afrika Birliği üye ülkeleri arasında aşamalı olarak gümrük tarifelerinin kaldırılması hedefleniyor.

Afrika kıtasında serbest ticaret bölgesi kurulması düşüncesi, kıta ülkelerinin aralarında ticarete engelleyen şartların düzeltilmesinin hedeflendiği açıklanmıştı.

Afrika Serbest Ticaret Bölgesi yapımıyla 1,2 milyar nüfuslu kıtanın 2,5 trilyon dolarlık yerli hasılasıyla bir Afrika pazarı kurma imkanı oluşturulmak isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Afrika Serbest Ticaret Bölgesi ekonomi ticaret

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