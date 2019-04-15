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Afrika’da suyu gören çocukların sevinci duygulandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 13:02 | Son Güncelleme

Uganda’da açılan su kuyusunun başında heyecanla bekleyenlerin suya kavuştukları andaki sevinç görüntüleri duygulandırdı.Türk hayırseverlerin bağışları ile Afrika’da su kuyuları açılmaya devam ediyor.

Afrika’da suyu gören çocukların sevinci duygulandırdı

Uganda’da açılan su kuyusunun başında heyecanla bekleyenlerin suya kavuştukları andaki sevinç görüntüleri duygulandırdı.

Türk hayırseverlerin bağışları ile Afrika’da su kuyuları açılmaya devam ediyor. Şefket Eli İnsani Yardım Derneği vasıtasıyla Uganda’da açtığı su kuyusunun başında heyecanla bekleyenlerin suya kavuştukları andaki sevinç görüntüleri insanları duygulandırdı.

Dernek açıklamasına göre, BM verilerine göre Afrika’daki insanların yüzde 66’sı kurak ve yarı kurak yerlerde susuzluk problemi yaşamaktadır. Küresel ısınmanın en fazla hissedildiği Afrika kıtasında bu oran giderek artıyor. Somali, Cibuti, Kenya, Uganda ve Etiyopya gibi ülkeler tarihlerindeki en kurak dönemlerini yaşıyorlar.Hiç yağış almayan Afrika’nın bu talihsiz coğrafyasında şiddetli kuraklık 300 milyonu aşkın insanın hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Afrika’da Her yıl 351 bini çocuk olmak üzere 2 milyondan fazla insan yaşamını kaybediyor.

Bilim adamları Afrika kıtasında yeraltı sularının yerüstü sularından kat kat daha fazla olduğunu ve su ihtiyacını azaltmak için planlı olarak su kuyuları açılması gerektiğini belirtiyor.

İlk etapta 18 köye su kuyusu açıldı
Afrika’da kirli sulara bağlı kolera, tifo, dizanteri, zatürre gibi hastalıklar kıta genelinde rekor sayıda ölüme sebep olduğunu belirten derneğin başkanı Recep Karakaya, başlattıkları “Ümmet Su Kuyuları” projesi kapsamında 18 köye temiz su kuyusu açtıklarını söyledi.

Karakaya, ”Başlatmış olduğumuz ‘Ümmet Su Kuyuları’ kampanyamıza hayırseverler kayıtsız kalmadı ve destek oldular. Su, bulunduğu yerde insanlar İçin hayat olurken, suyun olmadığı yerlerde ve kuraklık olan ülkelerde can almaktadır. Su bir insan için en değerli yaşam kaynaklarından biridir. Açlık ve kuraklıkla mücadele eden ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bir nebzede olsa su ulaştırılmaya başladık. İnsanların sevinci gerçekten görülmeye değerdi” dedi.

“82 köye daha su kuyusu açmayı hedefliyoruz”
Dernek olarak, ‘Ümmet Su Kuyuları’ projesi kapsamında 82 köye daha temiz su ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Recep Karakaya açtırmak isteyen ya da kampanyalara bağışta bulunmak isteyen hayırseverlerin sefkatelidernegi.org.tr adresinden detaylı bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi.

Afrika’da suyu gören çocukların sevinci duygulandırdı

Afrika’da suyu gören çocukların sevinci duygulandırdı

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