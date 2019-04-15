Afrika’da suyu gören çocukların sevinci duygulandırdı

Uganda’da açılan su kuyusunun başında heyecanla bekleyenlerin suya kavuştukları andaki sevinç görüntüleri duygulandırdı.

Türk hayırseverlerin bağışları ile Afrika’da su kuyuları açılmaya devam ediyor. Şefket Eli İnsani Yardım Derneği vasıtasıyla Uganda’da açtığı su kuyusunun başında heyecanla bekleyenlerin suya kavuştukları andaki sevinç görüntüleri insanları duygulandırdı.

Dernek açıklamasına göre, BM verilerine göre Afrika’daki insanların yüzde 66’sı kurak ve yarı kurak yerlerde susuzluk problemi yaşamaktadır. Küresel ısınmanın en fazla hissedildiği Afrika kıtasında bu oran giderek artıyor. Somali, Cibuti, Kenya, Uganda ve Etiyopya gibi ülkeler tarihlerindeki en kurak dönemlerini yaşıyorlar.Hiç yağış almayan Afrika’nın bu talihsiz coğrafyasında şiddetli kuraklık 300 milyonu aşkın insanın hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Afrika’da Her yıl 351 bini çocuk olmak üzere 2 milyondan fazla insan yaşamını kaybediyor.

Bilim adamları Afrika kıtasında yeraltı sularının yerüstü sularından kat kat daha fazla olduğunu ve su ihtiyacını azaltmak için planlı olarak su kuyuları açılması gerektiğini belirtiyor.