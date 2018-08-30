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Afrika'da Türk Lezzetleri Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 10:19 | Son Güncelleme

GAİB tarafından Gana'da düzenlenen ve 9 gün süren Türk Lezzetleri Festivali yerel halk tarafından ilgi gördü - TİM Sektör Kurulu Başkanı Altunkaya: - "Bugün dünyanın birçok ülkesine Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen tarımsal ürünlerimizi ihraç ederek, pazarlardaki varlığımızı güçlendirmek, yeni pazar arayışımızı sürdürmekteyiz"

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliğince (GAİB) Gana'da düzenlenen ve 9 gün süren Türk Lezzetleri Festivali yerel halk tarafından ilgi gördü.

GAİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne (TİM) bağlı Türkiye Tanıtım Grubu'nun desteğiyle GAİB tarafından "Makarna Bulgur Bakliyat Ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı Projesi" kapsamında belirlenen beş hedef ülkeden Gana'da Türk Lezzetleri Festivali düzenlendi.

TİM Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ihracatçılara destek vermek için Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen ürünlerin tanıtımını yaptıklarını kaydetti.

Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğine değinen Altunkaya, "Bizler bu ülkenin gelişmesi, kalkınması ve sürdürülebilir güçlü bir ekonomiye kavuşması için var gücümüzle çalışmak, üretmek, istihdam yaratmak, ihracatımızı arttırmak zorundayız. Bugün dünyanın birçok ülkesine Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen tarımsal ürünlerimizi ihraç ederek, pazarlardaki varlığımızı güçlendirmek, yeni pazar arayışımızı sürdürmekteyiz. TİM bünyesinde kurulan Türkiye Tanıtım Grubu'nun desteğiyle birliğimiz bu yıl beş hedef ülke seçmiş ve yürüttüğü Makarna Bulgur Bakliyat Ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı Projesi kapsamında Gana'nın Başkenti Akra'da 9 gün süren Türk Lezzetleri Festivali'ni organize etmiştir. Festivalde doğrudan nihai tüketiciye ulaşılırken yaklaşık 10 bin kişiye Türk mutfağının yemekleri ikram edilmiştir.'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gana yemek kültürünün önemli yemekleri de Ganalı ünlü şefler tarafından tanıtımı gerçekleştirilen ürünlerin Ganalılara ikram edildiğini aktaran Altunkaya, Festival süresince gerek Türkiye'nin tanıtımı yapılırken Gana ekonomisi hakkında önemli verilere ulaşılmıştır. Gana güçlü bir ekonomiye sahip olup ülkemizle son dönemlerde ticari ilişkileri hızla artmaktadır. Başarıyla geçen Gana tanıtım faaliyetimiz önümüzdeki süreçte Rusya, Somali, Çin ve Cibuti'de benzeri etkinliklerle devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Gana'nın başkenti Akra'da bir otelde gerçekleştirilen gala yemeğinde konuklara makarna, kısır, mercimek çorbası, etli bulgur pilavı, yaprak sarması, bulgur tatlısı ikram edilirken, Ganalı ünlü şefler de yerli mutfağın önemli yemeklerini bulgurla yaparak sanayici ve iş adamlarına ikram etti.

Büyük ilgi gören Türk Lezzetleri Festivali'nin önümüzdeki dönemler içerisinde GAİB tarafından hedef ülkeler olarak belirlenen Rusya, Somali, Çin ve Cibuti'de de düzenleneceği öğrenildi.

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GAİB Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği tim Türk Lezzetleri Festivali Türkiye İhracatçılar Meclisi

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