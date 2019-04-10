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Afrika’da yetimlere iftar yemeği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:19 | Son Güncelleme

İslamiyetim Eğitim ve Yardım Derneği, Afrika Uganda’da yetim kalmış çocuklar için iftar yemeği organize etti.Afrika Uganda’da zor şartlar altında İslamiyeti yaşamaya çalışan Müslümanlar yetimler için Miraç Kandili’nde iftar organizasyonu yapıldı.

Afrika’da yetimlere iftar yemeği

İslamiyetim Eğitim ve Yardım Derneği, Afrika Uganda’da yetim kalmış çocuklar için iftar yemeği organize etti.

Afrika Uganda’da zor şartlar altında İslamiyeti yaşamaya çalışan Müslümanlar yetimler için Miraç Kandili’nde iftar organizasyonu yapıldı. İslamiyetim Eğitim ve Yardım Derneği, tarafından düzenlenen etkinlikte yetimler kurulan iftar sofrasında oruç açtılar. Kandilde kurulan iftar sofrasında oruç açan yetimler, iftar sonrası hep beraber el açıp dua ettiler.
İslamiyetim Derneği Başkanı Osman Bayraktar, "Gerçekten İslamın garip kaldığı şu zamanda Müslümanların yaralarını sarmak onların ihtiyaçlarına koşmak bizim için çok mutluluk verici, değerli gönüllülerimiz ile birlikte yer yüzünde umut saçmaya devam edeceğiz inşallah" dedi.
Derneğin çalışmalarını takip etmek ve yardım etmek isteyenler, derneğin internet sitesi ’islamiyetim.org.tr’den bilgi alabilirler.

Afrika’da yetimlere iftar yemeği

Afrika’da yetimlere iftar yemeği

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