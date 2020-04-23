Afrika'daki COVID-19 vakalarında endişe verici artış

Gerçek sayının daha da yüksek olabileceği belirtiliyor. Afrika'nın, virüs salgınının yeni merkezi olmasından endişe ediliyor.Afrika kıtasındaki COVID-19 vakası sayısında son bir hafta içinde yüzde 43 artış görüldüğü açıklandı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin verilerine göre, kıtadadaki hükümetler şu ana kadar yaklaşık 26 bin vaka bildirdi. Geçen hafta bu sayı 16 bin civarındaydı. Kurumun direktörü JohnNkengasong, vaka sayısı diğer ülkelere kıyasla az görünse de artış hızının endişe verici olduğunu belirtti. Afrika'da bir önceki haftanın artış oranı yüzde 29'du.

Haftalık brifingde konuşan Nkengasong, Afrika'daki test kapasitesinin "çok çok sınırlı" olmasının da Afrika'daki gerçek vaka sayısının muhtemelen çok daha fazla olabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçen hafta yaptığı açıklamada Afrika'nın koronavirüs salgınının yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunmuştu. DSÖ, 1,3 milyar insanın yaşadığı Afrika kıtasında koronavirüs nedeniyle 300 binden fazla kişinin hayatını kaybetme ihtimali olduğunu belirtmişti.