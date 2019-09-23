Afrika'daki görme engellilere ışık oldular

Daha önce aynı atölyede yaptıkları dokunsal haritaları ve eğitim oyuncaklarını dünyanın farklı bölgelerindeki 3 bin görme engelli öğrenciye gönderen Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Sudan, Ruanda ve Burundi'den gelen talep üzerine yeni materyaller hazırladı.

MANİSA (AA) - İBRAHİM KAHRIMAN - Manisalı bir grup lise öğrencisi, okullarında kurdukları "İyilik Atölyesi"nde yaptıkları dokunsal eğitim materyalleriyle beyaz bastonları, Sudan, Ruanda ve Burundi'deki görme engelli öğrencilere göndererek, Afrikalı öğrencilerin dünyasına ışık oldu.

Eğitim materyalleriyle Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği yarışmaya katıldıklarını ve projelerinin yarışmada yılın en iyi projesi seçildiğini aktaran Vurgun, şöyle dedi:

"Sadece coğrafya alanında haritalar değil birçok farklı derste de çocukların günlük hayatta kullanabileceği dokunsal eğitim materyalleri üretmeye başladık. '3 ülke 30 okul ve 3 bin mutlu çocuk' sloganıyla Afrika'daki görme engelli okullarına dokunsal haritalar ve oyuncaklar gönderdik. Ruanda'dan gelen fotoğrafta şöyle bir durum vardı; çocuklar sadece bizim gönderdiğimiz materyallerle oynuyordu. O okulla iletişime geçtik ve bizden ne istediklerini sorduk. Bize gelen cevap çok dramatikti. 'Bizim kağıdımız bile yok' dediler."

Ruanda'nın yanında Sudan ve Burundi'den de benzer taleplerin geldiğini anlatan Vurgun, "Ayrıca görme engelli Afrikalı kardeşlerimizin beyaz bastonunun olmadığını öğrendik. Hayırsever veliler ve öğrenciler sayesinde 300 beyaz bastonu aldık. Bundan sonraki hedefimiz önce Afrika sonra dünyadaki tüm görme engelli öğrencileri bu eğitim materyalleriyle buluşturmak." dedi.