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Afrika'daki görme engellilere ışık oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 11:06 | Son Güncelleme

Manisalı bir grup lise öğrencisi, okullarında kurdukları "İyilik Atölyesi"nde yaptıkları dokunsal eğitim materyalleriyle beyaz bastonları, Sudan, Ruanda ve Burundi'deki görme engellilere gönderdi - Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun: - "Hedefimiz önce Afrika, sonra dünyadaki tüm görme engelli öğrencileri hazırladığımız eğitim materyalleriyle buluşturmak"

MANİSA (AA) - İBRAHİM KAHRIMAN - Manisalı bir grup lise öğrencisi, okullarında kurdukları "İyilik Atölyesi"nde yaptıkları dokunsal eğitim materyalleriyle beyaz bastonları, Sudan, Ruanda ve Burundi'deki görme engelli öğrencilere göndererek, Afrikalı öğrencilerin dünyasına ışık oldu.

Daha önce aynı atölyede yaptıkları dokunsal haritaları ve eğitim oyuncaklarını dünyanın farklı bölgelerindeki 3 bin görme engelli öğrenciye gönderen Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Sudan, Ruanda ve Burundi'den gelen talep üzerine yeni materyaller hazırladı.

Bu kez hazırladıkları paketin içeriğini zenginleştiren lise öğrencileri, Afrikalı görme engelli arkadaşlarına 200 dokunsal materyalin yanı sıra okul kıyafeti ve 300 beyaz baston gönderdi.

Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl kurdukları "İyilik Atölyesi"nde görme engelli öğrencileri için haritalar, tangramlar, zeka küpleri gibi eğitim gereçleri hazırladıklarını belirtti.

Eğitim materyalleriyle Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği yarışmaya katıldıklarını ve projelerinin yarışmada yılın en iyi projesi seçildiğini aktaran Vurgun, şöyle dedi:

"Sadece coğrafya alanında haritalar değil birçok farklı derste de çocukların günlük hayatta kullanabileceği dokunsal eğitim materyalleri üretmeye başladık. '3 ülke 30 okul ve 3 bin mutlu çocuk' sloganıyla Afrika'daki görme engelli okullarına dokunsal haritalar ve oyuncaklar gönderdik. Ruanda'dan gelen fotoğrafta şöyle bir durum vardı; çocuklar sadece bizim gönderdiğimiz materyallerle oynuyordu. O okulla iletişime geçtik ve bizden ne istediklerini sorduk. Bize gelen cevap çok dramatikti. 'Bizim kağıdımız bile yok' dediler."

Ruanda'nın yanında Sudan ve Burundi'den de benzer taleplerin geldiğini anlatan Vurgun, "Ayrıca görme engelli Afrikalı kardeşlerimizin beyaz bastonunun olmadığını öğrendik. Hayırsever veliler ve öğrenciler sayesinde 300 beyaz bastonu aldık. Bundan sonraki hedefimiz önce Afrika sonra dünyadaki tüm görme engelli öğrencileri bu eğitim materyalleriyle buluşturmak." dedi.

Öğrencilerden Azra Yılmaz, görme engelli çocuklara yardım ettikleri için büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Fatma Türe de Afrika'dan gelen fotoğrafları gördüğünde çok duygulandığını aktardı.

Öğrencilerden Tuğçe Yağdıran ise materyalleri yaparken çok emek verdiklerini ifade ederek, "Bir yandan derslerimize çalışırken bir yandan da arkadaşlara materyaller hazırlıyorduk. Emeğimizin karşılığını görünce o kadar çok mutlu olduk ki anlatılmaz yaşanırdı bu." dedi.

- THY'ye teşekkür

Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Necmi Çinici, projeleri dolayısıyla kendilerine ücretsiz ekstra 500 kilogramlık bagaj hakkı tanıyan Türk Hava Yolları (THY) yetkililerine teşekkür etti.

Toplamda 300 görme engelli bastonu, 200 dokunsal harita, zeka küpü ve tangramdan oluşan hediye paketi ile okul kıyafetlerinin 520 kilogram geldiğini dile getiren Çinici, "Toplamda 520 kilogram yükümüz THY kanalıyla Afrika'ya ulaştı. Biz bu şekilde öğrencilerimizle beraber hayırda yarışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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