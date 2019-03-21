Afrika’daki Kasırgada Ölü Sayısı 400’ü Aştı

Güney Afrika ülkelerinden Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de etkili olan kasırga ve sel nedeniyle hayatını kaybenlerin sayısı 400’ü aştı. 15 bin kişiyse kurtarılmayı bekliyor.
Güney yarımkürenin karşılaştığı en büyük meteorolojik felaket olarak nitelenen İdai kasırgasının faturası giderek ağırlaşıyor.
Geçen hafta saatte 170 kilometre hızla liman kenti Beira’yı vuran ve daha sonra Zimbabve ve Malavi’nin iç kesimlerine ilerleyen kasırga nedeniyle, binlerce ev kullanılamaz hale geldi, yollar ve köprüler zarar gördü. Ölü sayısının daha da artmasından endişe edilirken, Birleşmiş Milletler verilerine göre 200 bin Zimbabveli’nin 3 aylık gıda yardımına ihtiyacı var.
Yüzlerce kişinin ölümüne, binlerce kişinin evsiz kalmasına neden olan kasırganın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen, yardım ekipleri evlerin çatılarından ve ağaçlardan felaketzedeleri kurtarmayı sürdürüyor.
Helikopterler çamurlaşan sel sularında mahsur kalan bölge sakinlerini tespit edip, Beira’ya götürmek üzere havadan aramaları sürdürüyor. Sel suları 2 bin 165 kilometrekarelik alanı kaplamış durumda.
Felaketten en fazla etkilenen ülke Mozambik oldu. Mozambik’te ölü sayısı 242’ye ulaşırken, Çevre Bakanı Celso Correia, arama kurtarma ekiplerinin, çekilmeye başlayan sel sularındaki cansız bedenlere ulaşmasıyla, bu rakamın daha da artacağını söyledi. Correia, düzenlediği basın toplantısında çoğu zor durumda olan yaklaşık 15 bin kişinin de hala kurtarılmayı beklediğini kaydetti. Artık zamana karşı yarışıldığını ifade eden Bakan Correia, şu ana kadar 3 bin kişinin kurtarıldığını hatırlattı.
Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkede 3 günlük yas ilan etti.
Ölü sayısının 139’a çıktığı Zimbabve’ye havadan gıda yardımı ulaştıran Birleşmiş Mileltler Dünya Gıda Programı, 200 bin kişinin acil yiyecek gereksinimi içinde olduğunu açıkladı.
Malavi’deyse hayatını kaybedenlerin sayısı 56’a ulaştı. Ülkenin güneyindeki 14 bölgeyi etkisi altına alan fırtına ve sel nedeniyle 20 binden fazla ev zarar görürken 50 binden fazla kişi evsiz kaldı. Çok sayıda kayıp olduğu bilgisi paylaşılırken, Malavi Devlet Başkanı Arthur Peter Mutharika, ülkede ulusal felaket ilan etti.
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı USAID, Amerikan ordusunun kasırga ve selden etkilenen bölgelerdeki kurtarma çalışmalarına yardım etmeye hazır olduğunu açıkladı.
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