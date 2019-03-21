Afrika’daki Kasırgada Ölü Sayısı 400’ü Aştı

Güney Afrika ülkelerinden Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de etkili olan kasırga ve sel nedeniyle hayatını kaybenlerin sayısı 400’ü aştı. 15 bin kişiyse kurtarılmayı bekliyor.

Güney yarımkürenin karşılaştığı en büyük meteorolojik felaket olarak nitelenen İdai kasırgasının faturası giderek ağırlaşıyor.

Geçen hafta saatte 170 kilometre hızla liman kenti Beira’yı vuran ve daha sonra Zimbabve ve Malavi’nin iç kesimlerine ilerleyen kasırga nedeniyle, binlerce ev kullanılamaz hale geldi, yollar ve köprüler zarar gördü. Ölü sayısının daha da artmasından endişe edilirken, Birleşmiş Milletler verilerine göre 200 bin Zimbabveli’nin 3 aylık gıda yardımına ihtiyacı var.

Yüzlerce kişinin ölümüne, binlerce kişinin evsiz kalmasına neden olan kasırganın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen, yardım ekipleri evlerin çatılarından ve ağaçlardan felaketzedeleri kurtarmayı sürdürüyor.

Helikopterler çamurlaşan sel sularında mahsur kalan bölge sakinlerini tespit edip, Beira’ya götürmek üzere havadan aramaları sürdürüyor. Sel suları 2 bin 165 kilometrekarelik alanı kaplamış durumda.