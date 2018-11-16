HABER

Afrika'daki kentler küresel ısınma riski altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 00:40 | Son Güncelleme

Merkezi İngiltere'de bulunan risk analiz şirketinin yayımladığı rapora göre, Afrika'da, dünyada nüfus artış hızının yüksek olduğu şehirler arasında yer alan 79 kent küresel ısınma açısından aşırı risk altında bulunuyor

Afrika'da birçok başkentin ve önemli ticaret merkezinin küresel ısınma açısından aşırı risk altında olduğu bildirildi.

Merkezi İngiltere'de bulunan risk analiz şirketi Verisk Maplecroft'un yayımladığı "İklim Değişikliğine Karşı Savunmasızlık Endeksi 2018" isimli raporda, Afrika kentlerinin üçte ikisinin küresel ısınmadan dolayı aşırı risk altında bulunduğu aktarıldı.

Nüfus artışıyla dünyanın en dinamik 100 kentinden 86'sını oluşturan Afrika kentlerinin 79'unun "aşırı risk" altında bulunduğu belirtilen raporda, bunlardan 15'inin başkent, kalanının ise kıtanın önemli ticaret merkezleri olduğu kaydedildi.

Küresel ısınmadan en çok etkilenen Afrika şehirleri listesinde OAC'nin başkenti Bangui, Liberya'nın başkenti Monrovia ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (DKC) Doğu Kasai bölgesindeki Mbuji-Mayi kenti ilk üç sırada yer alıyor.

Rapora göre, en fazla risk altında olan diğer kentler arasında, 2053'e kadar önemli bir nüfus artışı öngörülen Nijerya'nın başkenti Abuja ve en büyük şehri Lagos, Uganda'nın başkenti Kampala, Tanzanya'nın Darüsselam şehri, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa ve Angola'nın başkenti Luanda bulunuyor.

- "Küresel ısınma ile nüfus artışı arasında güçlü bağ var"

Küresel ısınma riski ile nüfus artışı arasında güçlü bir bağın bulunduğuna dikkat çekilen raporda, ısınma riskiyle karşı karşıya kalan kentlerin zaten iyi bir sağlık sistemi bulunmaması ve felaketlere karşı korunma kapasitesinin zayıf olması nedeniyle halkının korunmasız olduğu vurgulandı.

Raporda, dünyanın en kalabalık kentlerinden Yeni Delhi, Bombay, Meksiko ve Karaşi, küresel ısınma riskinin yüksek olduğu kentler arasında sıralanırken Birleşik Krallık'taki Glasgow, Belfast ve Edinburgh, Fransa'daki Rouen ve Rennes, Almanya'daki Hannover şehirleri ise riskin en düşük olduğu kentler olarak belirlendi.

PARTNERBir garip inci meselesiBir garip inci meselesi
Okul müdürü uyuşturucuyla yakalandıOkul müdürü uyuşturucuyla yakalandı
Konya'da ulaşıma kar engeli! Araçların geçişine izin verilmiyorKonya'da ulaşıma kar engeli! Araçların geçişine izin verilmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrika başkentleri küresel ısınma rapor Verisk Maplecroft'

En Çok Okunan Haberler

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okul müdürü uyuşturucuyla yakalandı

Okul müdürü uyuşturucuyla yakalandı

Konya'da ulaşıma kar engeli! Araçların geçişine izin verilmiyor

Konya'da ulaşıma kar engeli! Araçların geçişine izin verilmiyor

Hastane otoparkında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Hastane otoparkında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Sağlık torbası Meclis'ten geçti

Sağlık torbası Meclis'ten geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.