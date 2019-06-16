Afrika’dan Anadolu’ya Taşınan Kültür: Dana Bayramı

İzmir ve çevresinde yaşayan Afrika kökenli Türkler, geleneksel Dana Bayramı’nı kutladı. Konak Belediyesi’nin desteğiyle 13’üncüsü düzenlenen kutlamalar kapsamında Alsancak sokaklarında Afrika rüzgarları esti. Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde düzenlenen Dana Korteji büyük ilgi gördü.

Afrikalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği etkinlikler Belçikalı yazar ve fotoğraf sanatçısı Caroline Alida Van Poucke’nin fotoğraflarından oluşan Ruhun Şifacıları adlı fotoğraf sergisiyle başladı. Ardından Afrika Kültürü ve Mirası başlıklı bir panel düzenlendi. Farklı ülkelerden gelen araştırmacılar Afro-Türkler ve Dana Bayramı'yla ilgili çeşitli araştırmaların sonuçlarını izleyicilerle paylaştı.

Baharı müjdeleyen bayram

Etkinlikler Afro-Türk Perküsyon Grubu'nun müzik dinletisi ve Zeybek gösterisiyle devam etti. Koca Arap Zeybeği olarak halk oyunları literatüre girmiş olan Zeybek gösterisi konuklar tarafından ilgiyle izlendi.

VOA Türkçe’ye konuşan Afrikalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği başkanı Şakir Doğuluer, “Dana Bayramı’nın kökeni Afrika’ya dayanıyor. Türkiye’ye köle, işçi ya da asker olarak getirilen Afrika kökenlilerin bu topraklara taşıdığı bir kültür. Bizim büyük dedelerimizin kutladığı bir bayram. Baharın gelişini müjdeliyor, insanların birbiriyle kaynaşmasına hizmet ediyor. Eskiden 15 gün süren kutlamalar olurmuş. Ama daha sonra başka şeylerle birlikte yasaklanmış. Unutulmuş, unutturulmuş. Biz 2006 yılında derneği kurduktan sonra 2007 yılında tekrar kutlamaya başladık. Sadece Afro-Türkler'le değil, Türkiye’deki herkesle kaynaştık. Uluslararası bir etkinlik haline geldi” diye konuştu.