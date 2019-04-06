Afrika'dan Dicle Vadisi'ne şahin göçü

Selim KAYA- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Dicle Vadisi'ne, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Afrika'dan şahinler göç etmeye başladı. Vadiye renk katan şahinlerin bir süre sonra yaz mevsimini geçirmek ve üremek üzere Türkiye'nin dört bir yanına dağılacağı belirtildi. Afrika kıtasındaki şahin sürüleri, yaz mevsimini geçirmek ve üremek üzere Diyarbakır'daki Dicle Vadisi'ne geldi. Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Afrika'dan Diyarbakır'a 'kızıl şahin', 'arı şahini', 'tepeli arı şahini' ve 'paçalı şahin' türlerinin geldiğini aktardı. 20 yılı aşkındır bölgede kuşları gözlemleyen Prof. Dr. Ahmet Kılıç, şahinlerin bir süre sonra Türkiye'nin dört bir yanına dağılacağını ve yaz mevsiminde üreyeceğini belirterek, "Bu şahinler sonbahar mevsiminde ailenin yeni bireyleriyle beraber yeniden geldikleri Afrika ülkelerine dönecek ve kışı orada geçirecekler" dedi. Şahinlerin çiftçi dostu olduğunu, tarla faresi, kertenkele, kurbağa, yılan yediğini anlatan Prof. Dr. Kılıç, şunları söyledi: "Diyarbakır'da baharın gelişi ile birlikte güneyden konuklarımız var. Dicle Vadisi önemli yerlerden biridir. Onların hem dinlendiği hem de avlandığı yer için korunaklı bir bölge. Buradan, Güneydoğu'da bunlar çevreye yayılacaklar. Beş şahin türümüz var, bunlar birbirlerine yakın görünümde ancak farklı türlerdendir. Ayrıca bölgemizde 'deliceler' var. Dört ile beş tür var ve onlar da burada ürüyorlar. Şu anda Diyarbakır'da yüzlercesini görme şansımız var. Deyim yerindeyse şu anda burada görsel bir şölen var. Şahinlerden yana çeşitlilik çok fazla. Beslenebildikleri için burayı tercih ediyorlar. Özellikle ağaçlarda yuva yapmayla bilinirler. Bölgemiz de bu bakımdan oldukça verimlidir. İnsanların da ilgisi var. Bu konuda bizim yıllardan beri gördüğümüz, şahinlere karşı insanların kötü bir etkisi yok." KAÇAK AV UYARISI Şahinlerin kaçak avcılar tarafından avlanmasına fırsat vermeyeceklerini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Son yıllarda duyuyoruz, bazı kaçakçılık işleri ile uğraşanlar kızıl şahinlere müdahale ediyor. Bu konuda bölge halkımızdan beklentimiz, bunlara fırsat verilmemesidir. Kaçak avcılar, yavruları yuvadan alıyor ve bunları eğiterek satıyorlar. Bunları hem avlanma hem de kaçakçılık işlerinde kullanabiliyorlarmış. Bunları duyduk. Ayrıca ticaretinden dolayı yuvaları deyim yerindeyse talan ediyorlar. Yumurtalar, yavrular alınınca bir yıllık emek boşa gidiyor. Bu konuda da bölge halkından ricamız, hassas olmalarıdır. Bu gibi illegal işler yapanlara yardımcı olmasınlar" diye konuştu.

