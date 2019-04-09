Afrika'dan gelen leylekler, Dicle Vadisi'nde kuluçkaya yattı

Mücahit YOLCU- Selim KAYA- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Dicle Vadisi'ndeki yüksek gerilim hatlarında yuvaları bulunan leylekler, çiftleşme döneminin ardından kuluçkaya yattı. Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, kar yağışıyla birlikte yavru sayısında bu yıl artış beklediklerini söyledi.

Afrika'da, Nil Nehri kıyısında kışı geçiren leylekler, baharla birlikte Dicle Vadisi'ne göç etti. Leylekler, çiftleşme sonrası Diyarbakır- Bismil karayolu üzerinde, 200 metre aralıklarla bulunan, yüksek gerilim hatlarını taşıyan demir direklere kurdukları yuvalarda yumurtlayıp, kuluçkaya yattı. Leylekler, Dicle Nehri kıyısında sulak alanda beslenip, yavruların yumurtadan çıkmasını bekliyor. Yazı burada geçirecek olan leylekler, yeni aile bireylerinin ergenleşmesiyle, sonbaharda yeniden Afrika'ya göç edecek.

YAVRU SAYISINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Dicle Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, 2003'ten bu yana kar yağışının, doğaya ve leyleklere olan etkisiyle ilgili gözlem yaptıklarını söyledi. Yuvalarında havadan da görüntülenen leylekler ile yumurtalarını sayıp, kayıt altına alan Prof. Dr. Kılıç, bu yılki yağışla birlikte yavru sayısında artış beklediklerini belirtti. Prof. Dr. Kılıç, "Diyarbakır Bismil leylek kolonisi, Türkiye'nin önemli leylek kolonilerinden biri. Bir önemli özelliği daha var. Burada çok daha fazla yavru yetiştirilir. Bu yönüyle Türkiye ortalamasının üzerinde yavru elde ediliyor. 2003'ten beri biz burada çalışma yürütüyoruz. Yaklaşık 200 metre aralıklı elektrik direklerinde birer leylek yuvası var. Yaklaşık 15 yılın üzerinde bir gözlemimiz var. Bu çalışma da bu yönüyle Türkiye genelinde bir ilktir. Oldukça önemli sonuçlar var. Kar yağışının, leyleklere ve doğaya olan etkisini inceliyoruz. Bir paralellik var. Tabiatta kar yağışı bolsa, o sene yavru sayısında ciddi artış var. Bu sene de muhtemelen bunu göreceğiz. Bu senenin bir başka ilginç özelliği çıktı ortaya. Daha önce Şubat ortalarında geliyorlardı. Muhtemelen bu sene soğuk ve yağışların etkisinden dolayı Mart başından itibaren görmeye başladık. Bazı yuvalarda kuluçka iki haftaya, bazılarında ise daha yeni başlangıç var. Bu da beklediğimiz sapmalardan biridir" diye konuştu.